Em resposta à postagem da Casa Branca, agência chinesa ironiza a hegemonia dos EUA ao mencionar “pinguins na Groenlândia”

247 - O governo dos Estados Unidos voltou a fazer referência à possível anexação da Groenlândia em uma nova publicação nas redes sociais. Nas redes sociais, a Casa Branca postou uma imagem gerada por inteligência artificial que mostra Trump caminhando na neve em direção a uma bandeira da Groenlândia. Ao lado dele aparece um pinguim segurando uma bandeira dos Estados Unidos. A legenda da postagem diz: “Abrace o pinguim”.

Em resposta, a agência estatal chinesa Xinhua News ironizou a política externa dos Estados Unidos. A postagem, divulgada no perfil oficial da Xinhua, faz referência direta à Casa Branca e utiliza também a inteligência artificial ao colocar um pinguim para criticar o que chama de “hegemonia” norte-americana.

Na postagem, a Xinhua escreveu: “Even if there are penguins in #Greenland, it would be like this…”, (Mesmo que haja pinguins em #Greenland , seria assim... @WhiteHouse"), marcando o perfil da Casa Branca. A mensagem é acompanhada de uma imagem ilustrativa que sugere que, mesmo em um cenário hipotético — como a presença de pinguins na Groenlândia —, os Estados Unidos manteriam uma postura de controle ou interferência, pois o pinguim aparece com uma coleira.



