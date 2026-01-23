Casa Branca vira motivo de piadas após imagem de Trump com pinguim

247 - O perfil oficial da Casa Branca virou motivo de piada na rede social X após ser publicada uma foto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caminhando ao lado de um pinguim. O post foi acompanhado da legenda "abrace o pinguim", com as bandeiras dos EUA e da Groenlândia, no Ártico, entre a América do Norte e a Europa.

Internautas reagiram. “Casa Branca publica montagem de Donald Trump a caminhar ao lado de pinguim na Gronelândia (onde estes animais não existem)”, afirmou um deles.

“Observação sobre gatos: Pinguins vivem no Hemisfério Sul”, escreveu uma pessoa em referência à região também conhecida como Antártida. “Os pinguins não vivem no Hemisfério Norte”, destacou outro perfil.

A Groenlândia, que pertence à Dinamarca, tem 2,16 milhões de quilômetros quadrados (km²) e uma população estimada em aproximadamente 56 mil pessoas. Países da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) têm repudiado as pressões feitas por Trump - tanto os EUA como nações europeias fazem parte da Otan, mas não necessariamente precisam concordar sobre o determinado tema.

A Groenlândia dispõe de uma vasta riqueza em recursos naturais, incluindo diferentes metais e importantes reservas de petróleo e gás. A ilha abriga hidrocarbonetos destinados à produção de combustíveis, além de jazidas de ouro e urânio, utilizados tanto na geração de energia nuclear quanto na produção de armamentos nucleares.

Apesar desse potencial econômico, comunidades indígenas e setores da administração local mantêm forte resistência à exploração de petróleo e gás natural, sobretudo em razão de preocupações ambientais e dos impactos sobre o ecossistema da região.

Embrace the penguin. pic.twitter.com/kKlzwd3Rx7 — The White House (@WhiteHouse) January 23, 2026

Casa Branca publica montagem de Donald Trump a caminhar ao lado de pinguim na Gronelândia (onde estes animais não existem) https://t.co/BcCDzWcEfK — Observador (@observadorpt) January 23, 2026

Cat check: Penguins live in the Southern Hemisphere — Larry the Cat (@Number10cat) January 23, 2026