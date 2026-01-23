Lula critica proposta de Trump para criar "conselho de paz" para Gaza

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o atual cenário da política internacional e a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de criar um “conselho de paz” para a Faixa de Gaza, ao discursar, nesta sexta-feira (23), no encerramento do 14º Encontro Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) realizado em Salvador, na Bahia.

No discurso, Lula associou a atual conjuntura global a uma crise profunda das instituições multilaterais e ao fortalecimento de posições unilaterais no cenário internacional.

Lula avaliou que o mundo atravessa um período de instabilidade marcado pela perda de relevância de pactos internacionais construídos ao longo de décadas. “Estamos vivendo um momento muito crítico na política mundial. Prevalece a lei do mais forte, a Carta da ONU está sendo rasgada”, declarou, ao criticar o enfraquecimento das Nações Unidas como espaço central de mediação de conflitos.

Na sequência, o presidente brasileiro questionou propostas que, segundo ele, substituem o multilateralismo por iniciativas concentradas no poder de poucos países. “Ao invés de discutir sua reforma, o que está acontecendo? Trump propõe uma nova ONU em que ele sozinho é dono”, disse Lula, em referência direta à ideia defendida pelo presidente dos Estados Unidos para a criação de um novo organismo voltado ao conflito em Gaza.

Para Lula, esse movimento está ligado à crise dos sistemas políticos tradicionais em várias partes do mundo. “Precisamos ter encontro da fragilidade política dos partidos no mundo hoje”, afirmou, ao defender maior articulação internacional diante do cenário que classificou como crítico.