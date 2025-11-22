Em reunião com Lula, chanceler da Alemanha volta atrás após declarações ofensivas sobre Belém

247 - O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, voltou atrás após ter proferido declarações ofensivas à capital do Pará, Belém, durante uma reunião bilateral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ocorreu às margens da Cúpula do G20, na África do Sul, neste sábado (22).

"Foi um prazer revê-lo hoje, Presidente Lula. Na próxima vez que estiver em Belém, explorarei mais – desde os passos de dança à gastronomia local e à floresta tropical. Espero fortalecer ainda mais nossa relação de parceria e amizade", escreveu Merz na rede X.

Merz comparou desfavoravelmente o Brasil à Alemanha, ao discursar recentemente no Congresso Alemão do Comércio. Ele pediu aos presentes no evento para defenderem o país, mantendo "senso de proporção e equilíbrio" no trato uns com os outros. Ele afirmou ainda que os jornalistas que o acompanhavam no Brasil, por ocasião da Cúpula de Líderes da COP30, ocorrida entre 6 e 7 de novembro, ficaram "contentes" em retornar à Alemanha ao final do evento. As declarações geraram tensão à época, levando ao pronunciamento de uma série de autoridades brasileiras em rechaço.