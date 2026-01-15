Espaço aéreo do Irã volta a operar após restrições

247 - O espaço aéreo do Irã está aberto para voos em trânsito, bem como para partidas e chegadas de aeronaves, informou nesta quinta-feira (15) a Organização de Aviação Civil do Irã.

Nas primeiras horas da quinta-feira, o Flightradar24 informou que as autoridades iranianas haviam fechado o espaço aéreo sobre o país em meio à escalada de tensões e à expectativa de possíveis ataques por parte dos Estados Unidos. Na ocasião, o país estaria aceitando apenas voos internacionais com permissão especial.

“O espaço aéreo do Irã está aberto para voos de trânsito, voos de entrada e saída, e os aeroportos estão prestando serviços aos passageiros”, afirmou a organização, segundo a emissora estatal iraniana IRIB.

As autoridades do Irã fecharam o espaço aéreo do país por mais de duas horas em meio a protestos, e o país estava aceitando apenas voos internacionais com permissão, segundo informou o Flightradar24 mais cedo. (Com informações da Sputnik).