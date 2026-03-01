"Esta noite, o mundo testemunhará o fim da arrogância dos sionistas”, afirma Aiatolá Alireza Arafi

247 - O aiatolá Alireza Arafi foi anunciado como o comandante interino da política do Irã após a morte do líder supremo Ali Khamenei. Ele prometeu uma resposta imediata à agressão de Israele e Estados Unidos.

“Agora estou assumindo o comando da política do Irã”, declarou Arafi em publicação nas redes sociais. Em seguida, afirmou: “A morte de Ali Khamenei será definitivamente vingada o mais breve possível”.

O novo dirigente também elevou o tom contra Israel ao afirmar: “Esta noite, o mundo testemunhará o fim da arrogância dos sionistas”.

O aiatolá Alireza Arafi foi escolhido como líder supremo interino do Irã e passa a comandar o processo de escolha do novo chefe máximo da República Islâmica.

“O Conselho de Discernimento do Interesse do Estado elegeu o aiatolá Alireza Arafi como membro do conselho interino de liderança”, afirmou o porta-voz do conselho, Mohsen Dehnavi, em uma publicação na rede X. Segundo o comunicado, Arafi ficará à frente do país e foi eleito chefe do Conselho interino de liderança iraniano, com a tarefa de comandar o processo de escolha de um novo líder supremo.

Nascido em 1959 na cidade histórica de Meybod, na província central de Yazd, Arafi tem 67 anos e é um clérigo xiita oriundo de uma família de religiosos islâmicos. Seu pai, o aiatolá Mohammad Ibrahim Arafi, é retratado pela mídia estatal iraniana como alguém próximo ao fundador da República Islâmica, o aiatolá Ruhollah Khomeini.

Quando ocorreu a Revolução Islâmica de 1979, Arafi tinha 21 anos e não integrou a chamada “primeira geração de revolucionários”. Seu nome ganhou maior notoriedade após a ascensão de Ali Khamenei ao posto de líder supremo, em 1989.