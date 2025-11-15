Estados Unidos testam bomba nuclear B61-12 sem ogiva em base de Nevada

247 – Os Estados Unidos conduziram em agosto testes bem-sucedidos da bomba nuclear tática B61-12, em sua versão sem ogiva, informou o laboratório Sandia, do Departamento de Energia norte-americano. A notícia foi inicialmente publicada pela agência russa TASS.

Segundo o comunicado citado pela TASS, os testes ocorreram entre 19 e 21 de agosto, no campo de provas de Nevada, e envolveram aeronaves F-35 de quinta geração. Os caças realizaram o lançamento do artefato equipado com ogivas inertes, em um exercício destinado a validar desempenho, integração e precisão do armamento atualizado.

Programa prolonga vida útil de bomba nuclear em 20 anos

Ainda de acordo com a nota divulgada, os procedimentos foram conduzidos em coordenação com a Administração Nacional de Segurança Nuclear (NNSA, na sigla em inglês), responsável pelo arsenal nuclear dos Estados Unidos. A agência também confirmou que concluiu, no fim de 2024, o programa de extensão de vida útil da família de bombas aéreas B61, garantindo mais 20 anos de operação.

A B61-12 é considerada uma peça central da modernização nuclear norte-americana, por combinar maior precisão com possibilidade de integração a diferentes aeronaves, incluindo caças furtivos como o F-35. Embora o artefato usado no teste tenha sido desprovido de carga nuclear, o procedimento reafirma o empenho estratégico dos EUA em manter e aperfeiçoar seu arsenal tático.

Modernização nuclear reforça tensões geopolíticas

A realização dos testes ocorre em um contexto internacional marcado por tensões entre potências nucleares e por debates acerca da escalada militar em diferentes regiões. A divulgação do evento por meio do laboratório Sandia, bem como a participação da NNSA, sinaliza um esforço para demonstrar capacidade tecnológica e operacional, mesmo em exercícios com armamentos inertes.