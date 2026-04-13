“Estamos livres do regime de Orbán”, diz Péter Magyar, vencedor das eleições na Hungria

247 - A vitória de Péter Magyar nas eleições da Hungria marca uma reviravolta política no país, com o líder da oposição celebrando um resultado expressivo que, segundo ele, abre caminho para mudanças após anos de distanciamento em relação à União Europeia. Ao discursar para apoiadores, Magyar destacou que o triunfo representa um ponto de inflexão na história recente húngara.

O candidato opositor venceu o pleito por uma grande margem, consolidando-se como figura central no cenário político do país e pavimentando o fim de 16 anos de governo liderado por Viktor Orbán.

Magyar repetiu no palco o estilo adotado durante a campanha, marcada por intensa agenda de comícios. Ele surgiu carregando uma bandeira da Hungria, atravessando a multidão enquanto cumprimentava eleitores, em meio a um clima de forte entusiasmo entre os apoiadores, destaca reportagem do jornalportuguês Pùblico.

Ao iniciar seu discurso, o político foi direto ao ponto e ressaltou a dimensão da vitória. “Conseguimos”, afirmou. Em seguida, enfatizou o alcance do resultado: “E não foi por pouco. Foi por uma grande margem.”

O resultado eleitoral é interpretado como um marco que pode redefinir o posicionamento internacional da Hungria, especialmente em relação ao bloco europeu. A vitória da oposição sinaliza a possibilidade de reaproximação com a União Europeia após um longo período de tensões e divergências políticas sob a liderança de Orbán.

A celebração de Magyar, acompanhada por integrantes de seu movimento político, também simboliza a consolidação de sua liderança em um projeto que, até então, era fortemente centrado em sua figura. A amplitude da vitória reforça seu protagonismo e abre uma nova etapa na política húngara. “Libertamos a Hungria e livramo-nos do regime de Orbán”, bradou o vencedor.