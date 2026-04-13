“Estamos livres do regime de Orbán”, diz Péter Magyar, vencedor das eleições na Hungria
Líder da oposição afirma que vitória por ampla margem abre caminho para encerrar 16 anos do governo que se afastou da União Europeia
247 - A vitória de Péter Magyar nas eleições da Hungria marca uma reviravolta política no país, com o líder da oposição celebrando um resultado expressivo que, segundo ele, abre caminho para mudanças após anos de distanciamento em relação à União Europeia. Ao discursar para apoiadores, Magyar destacou que o triunfo representa um ponto de inflexão na história recente húngara.
O candidato opositor venceu o pleito por uma grande margem, consolidando-se como figura central no cenário político do país e pavimentando o fim de 16 anos de governo liderado por Viktor Orbán.
Magyar repetiu no palco o estilo adotado durante a campanha, marcada por intensa agenda de comícios. Ele surgiu carregando uma bandeira da Hungria, atravessando a multidão enquanto cumprimentava eleitores, em meio a um clima de forte entusiasmo entre os apoiadores, destaca reportagem do jornalportuguês Pùblico.
Ao iniciar seu discurso, o político foi direto ao ponto e ressaltou a dimensão da vitória. “Conseguimos”, afirmou. Em seguida, enfatizou o alcance do resultado: “E não foi por pouco. Foi por uma grande margem.”
O resultado eleitoral é interpretado como um marco que pode redefinir o posicionamento internacional da Hungria, especialmente em relação ao bloco europeu. A vitória da oposição sinaliza a possibilidade de reaproximação com a União Europeia após um longo período de tensões e divergências políticas sob a liderança de Orbán.
A celebração de Magyar, acompanhada por integrantes de seu movimento político, também simboliza a consolidação de sua liderança em um projeto que, até então, era fortemente centrado em sua figura. A amplitude da vitória reforça seu protagonismo e abre uma nova etapa na política húngara. “Libertamos a Hungria e livramo-nos do regime de Orbán”, bradou o vencedor.