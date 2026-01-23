EUA confirmam ataque letal a embarcação no Pacífico

247 - O Comando Sul dos Estados Unidos informou nesta sexta-feira (23) que realizou um ataque letal contra uma pequena embarcação no Pacífico oriental. A operação foi descrita pelas autoridades norte-americanas como um “ataque cinético letal” e resultou na morte de duas pessoas.

A informação foi divulgada pelo próprio Comando Sul em uma publicação na rede social X. Segundo o comunicado, a ação ocorreu em 23 de janeiro e foi conduzida sob a direção de Pete Hegseth, no âmbito da Força de Tarefa Conjunta “Southern Spear”.

Na mensagem, a entidade militar afirmou literalmente: “Em 23 de janeiro, sob a direção de Pete Hegseth, a Força de Tarefa Conjunta ‘Southern Spear’ realizou um ataque cinético letal contra um navio operado por Organizações Terroristas Designadas”.

O comunicado não traz detalhes sobre a localização exata do ataque, a identidade das vítimas, a nacionalidade dos ocupantes da embarcação nem informações adicionais sobre as organizações mencionadas.