EUA enviam mais 3 mil soldados à Polônia para 'tranquilizar Otan' contra Rússia

247 - Os Estados Unidos vão enviar 3 mil soldados adicionais à Polônia em meio a tensões com a Rússia na fronteira ucraniana, informou um alto funcionário do Pentágono, segundo a agência de notícias AFP. Os norte-americanos justificam que a medida é para "tranquilizar os aliados da Otan".

Os soldados norte-americanos, da base de Fort Bragg, na Carolina do Norte, já haviam sido colocados de prontidão no fim de janeiro a pedido do presidente Joe Biden, que vai conversar por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, neste sábado, 12. Os militares dos EUA vão partir "nos próximos dias" e devem chegar à Polônia "no começo da próxima semana", destacou o funcionário ouvido pela AFP.

Autoridades e instituições norte-americanas, como Biden, o Departamento de Estado e o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, têm pedido para os cidadãos norte-americanos que estão na Ucrânia deixarem o país. Biden justificou, na quinta-feira, 10, em entrevista à NBC, que “as coisas podem enlouquecer rapidamente”.

O ministro da Defesa russo, Sergey Shoigu, durante reunião com seu colega britânico Ben Wallace nesta sexta-feira, afirmou que a culpa não é da Rússia se a situação no continente europeu está se tornando cada vez mais tensa.

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, se reuniu, na quinta, com a chanceler britânica, Liz Truss, em conversas que não deram resultado. Truss chegou a pedir que a Rússia retirasse as tropas da própria fronteira, o que a fez ser gozada nas redes sociais. A diplomata inglesa também afirmou que não reconhecia a soberania russa.

Lavrov ironizou os rumores do Reino Unido sobre suposta preparação russa para 'capturar' Kiev, capital da Ucrânia.

