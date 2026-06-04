EUA manterão teto tarifário em acordos comerciais, diz Greer

Reuters - Os Estados Unidos respeitarão os limites tarifários dos acordos comerciais firmados com a União Europeia, o Japão e outros países, e o plano de novas tarifas norte-americanas relacionadas a trabalho forçado fornecem base legal para isso, disse o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, nesta quinta-feira.

"Entendemos que um acordo é um acordo", disse Greer aos repórteres à margem de uma reunião ministerial da OCDE em Paris.

Os EUA fecharam acordos com a União Europeia e o Japão que limitam as tarifas norte-americanas sobre a maioria das importações desses países a um máximo de 15%.

No entanto, o gabinete de Greer revelou na terça-feira um novo conjunto de tarifas sobre vários países, depois de determinar que eles não conseguiram restringir o comércio de produtos fabricados com trabalho forçado.

A União Europeia enfrentaria uma tarifa de 10% e o Japão, de 12,5%. Uma investigação mais aprofundada sobre excesso de capacidade de produção poderá fazer com que as tarifas gerais sobre os produtos das duas economias ultrapassem os 15%.

Greer, falando sobre o acordo comercial da UE, disse que o acordo reconhecia que os Estados Unidos podem impor tarifas "até um certo nível" e que as chamadas investigações de práticas comerciais desleais da "Seção 301" deram ao presidente dos EUA, Donald Trump, a autoridade para fazê-lo.

Os EUA lançaram as investigações da Seção 301 para reconstruir as tarifas emergenciais de Trump, que foram derrubadas por uma decisão da Suprema Corte dos EUA em fevereiro.

Greer disse que as conclusões da segunda investigação devem chegar em questão de semanas, acrescentando que este é um exame complexo.

O representante comercial dos EUA disse que Washington "casaria" as conclusões de suas investigações contra alguns dos acordos.

"Essas duas coisas podem coexistir", disse ele.

"Podemos tentar resolver essas barreiras comerciais injustas e práticas comerciais injustas que estão ocorrendo no exterior e que estamos identificando nessas investigações, e esperamos que haja uma maneira de conciliá-las com todos esses acordos que são realmente importantes para nós e para nossos participantes comerciais."

Greer disse que o governo Trump deixou bem claro desde o início que estava preocupado com o trabalho forçado e com o fato de os países não tomarem medidas eficazes.

(Reportagem de Leigh Thomas, texto de Philip Blenkinsop)