Eurodeputada fala em “honra” de ter conhecido Lula, com quem conversou sobre a “situação difícil no Brasil”

A parlamentar alemã Katarina Barley se encontrou com o ex-presidente nesta segunda-feira (15) no Parlamento Europeu, onde Lula discursou e foi aplaudido de pé edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A eurodeputada alemã Katarina Barley registrou em suas redes sociais o encontro que teve com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta segunda-feira (15) no Parlamento Europeu, onde ele discursou, concedeu uma coletiva de imprensa e foi aplaudido de pé pelos parlamentares .

>> Confira na íntegra o discurso de Lula

“Hoje eu tive a honra de receber Lula no Parlamento Europeu”, postou Barley. “Conversamos sobre a difícil situação no Brasil, especialmente no que diz respeito à proteção do clima e à democracia, e como as relações europeias podem ser melhoradas. Muito obrigado pelo intercâmbio interessante!”, completou.

PUBLICIDADE

Durante seu discurso, Lula destacou todos os riscos apresentados com Jair Bolsonaro no poder, como a destruição de programas sociais e o ataque à democracia, e o definiu como “uma cópia mal feita de Donald Trump” .

Questionado sobre o cenário eleitoral no Brasil, o ex-presidente também falou ter “profundo respeito” por Geraldo Alckmin , mas afirmou que não está atrás de um vice neste momento, quando ainda sequer anunciou sua candidatura à presidência. No entanto, ressaltou que “não há nada do que aconteceu entre o Alckmin e eu que não possa ser reconciliado”.

PUBLICIDADE

Heute hatte ich die Ehre, @LulaOficial im @Europarl_DE zu empfangen. Wir haben über die schwierige Lage in Brasilien, vor allem bzgl. Klimaschutz und Demokratie, gesprochen und wie die 🇪🇺🇧🇷-Beziehungen verbessert werden können. Muito obrigado pelo interessante intercâmbio! 🇧🇷🤝🇪🇺 pic.twitter.com/gKaCMtyrtz — Katarina Barley (@katarinabarley) November 15, 2021

PUBLICIDADE