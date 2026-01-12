Ex-presidenta do Federal Reserve, Janet Yellen diz que os EUA podem se tornar “república das bananas”

247 - Ex-presidenta do Federal Reserve, Janet Yellen fez críticas ao presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, e disse que usar a principal taxa básica de juros do Fed como instrumento para administrar a dívida é uma prática inadequada.

“Você tem um presidente que diz que o Fed deveria cortar juros para reduzir os pagamentos da dívida federal. Eu discordo completamente disso. Esse é o caminho para uma república das bananas”, afirmou ela. As declarações foram repercutidas pela CNBC.

A ex-dirigente defendeu Powell, que, segundo investigadores, precisa esclarecer se ele teria mentido em um depoimento prestado ao Congresso, em junho do ano passado, sobre os custos de um projeto de renovação da sede da instituição.

“Conhecendo Powell tão bem quanto eu conheço, as chances de ele ter mentido são zero, então acredito que estão indo atrás dele porque querem o cargo dele e querem vê-lo fora”.