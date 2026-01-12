Trump sinaliza encontro com Delcy Rodríguez e agenda conversa com María Corina Machado

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no domingo (11) que está disponível para se reunir com a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez. Segundo o chefe da Casa Branca, o diálogo com a liderança venezuelana tem ocorrido de forma positiva, o que abre espaço para um encontro presencial em momento oportuno. Trump também afirmou que irá se encontrar com a líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, nesta semana. As informações são da agência ANSA.

Declarações sobre Delcy Rodríguez

Ao ser questionado sobre a possibilidade de uma reunião com Delcy Rodríguez, Trump respondeu de forma direta: "Em algum momento, sim". Na mesma ocasião, o presidente estadunidense ressaltou o andamento das conversas com o comando político venezuelano. "Estamos trabalhando muito bem com a liderança", afirmou.

Encontro confirmado com María Corina Machado

Além do possível diálogo com a vice-presidente da Venezuela, Trump confirmou que irá se reunir ainda nesta semana com a líder da oposição venezuelana e vencedora do último Nobel da Paz, María Corina Machado. Segundo ele, o encontro deverá ocorrer em Washington. "A conversa será na terça (13) ou na quarta (14)", declarou o presidente dos Estados Unidos ao detalhar sua agenda oficial.

Publicação nas redes sociais No mesmo dia, Trump também chamou atenção ao compartilhar em sua rede social Truth uma montagem que altera seu perfil na Wikipédia, na qual se autodeclara "presidente interino da Venezuela desde janeiro de 2026". A publicação ocorreu após recentes ações militares contra o país sul-americano que resultaram no sequestro do presidente Nicolás Maduro.