Claudia Sheinbaum diz que os EUA não planejam intervenção no México

247 - A presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, conversou por telefone com Donald Trump nesta segunda-feira (12) e afirmou que o presidente dos Estados Unidos não planeja uma ação militar no país latino-americano.

"Continuamos a colaborar no âmbito da nossa soberania", disse Claudia Sheinbaum, acrescentando que o seu governo conseguiu, em um ano, reduzir em 50% o tráfico de fentanil para os EUA.

A presidenta mexicana demonstrou preocupação com uma possível invasão dos EUA em um contexto de tentativa de interferência do governo Trump na América do Sul e principalmente na Venezuela, onde Nicolás Maduro foi sequestrado por forças estadunidenses no último dia 2 e foi transportado para Nova York.

Desde setembro do ano passado, os EUA fizeram quase 40 ataques contra embarcações que, supostamente, tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Mais de 100 pessoas morreram.

O governo Trump alegou a necessidade de combater o narcotráfico, mas os EUA querem aumentar ainda mais a influência na América Latina devido à proximidade com a China e com o BRICS, grupo que é uma das principais frentes de resistência à hegemonia estadunidense na política internacional.

No caso da Venezuela, especificamente, os EUA estão interessados no petróleo. O país vizinho do Brasil tem 17% das reservas de petróleo, ou 300 bilhões de barris, em nível global, segundo a Opep.