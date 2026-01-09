Trump sobre Cuba: “Um grande povo. São duros, um povo duro"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apesar de declarar que busca “entrar e destruir” Cuba, elogia o povo do país, afirmando, de acordo com declarações divulgadas pelo canal Alma Plus TV: “Sim, Cuba está por um fio. Cuba está em graves problemas. Cuba recebeu todo o seu dinheiro por proteção. Eram como um protetorado. São duros, um povo duro. Um grande povo”.

“Não acho que se possa exercer muito mais pressão, a não ser entrar e destruir o lugar", ameaçou Trump. “Cuba está em dificuldades há 25 anos. Não caíram completamente, mas acho que estão muito perto de fazê-lo por vontade própria”, acrescentou.

Os cubanos se preparam para um agravamento ainda maior da crise econômica após os Estados Unidos roubarem petroleiros ligados à Venezuela, invadirem Caracas e sequestrarem o presidente Nicolás Maduro — ações que ameaçam interromper uma fonte vital de fornecimento de energia para a ilha.

Nesse contexto, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmou na quarta-feira que o México se tornou um "importante fornecedor" de petróleo bruto para os cubanos, em meio aos acontecimentos recentes na Venezuela.