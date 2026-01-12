Após ameaças ao México, Trump e Sheinbaum têm "conversa muito produtiva" por telefone

247 - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, manteve na manhã desta segunda-feira (12) uma conversa telefônica com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, na qual ambos trataram de temas centrais da relação bilateral, como segurança, combate ao tráfico de drogas, comércio e investimentos. Segundo a mandatária mexicana, o diálogo ocorreu em um ambiente de respeito mútuo às soberanias nacionais.

Sheinbaum classificou o contato como bastante produtivo ao comentar o teor da ligação em suas redes sociais. De acordo com a presidente, a cooperação entre os dois países foi abordada sob a perspectiva do respeito recíproco e da busca por resultados concretos.

Em publicação feita após a conversa, Sheinbaum destacou o tom positivo do diálogo com o líder norte-americano. “Tivemos uma conversa muito boa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump”, afirmou. Em seguida, detalhou os assuntos discutidos: “Falamos de diversos temas, incluindo a segurança com respeito às nossas soberanias, a diminuição do tráfico de drogas, o comércio e os investimentos. A colaboração e a cooperação em um contexto de respeito mútuo sempre dão resultados”.

Durante a ligação, a presidente esteve acompanhada de integrantes-chave de seu governo, entre eles o chanceler Juan Ramón de la Fuente, o subsecretário para a América do Norte da Secretaria de Relações Exteriores, Roberto Velasco, e o secretário de Segurança, Omar García Harfuch, o que reforça a importância estratégica do diálogo para a agenda mexicana.

Este foi o 15º contato telefônico entre Donald Trump e Claudia Sheinbaum desde o início do mandato presidencial nos Estados Unidos. A conversa ocorre em um contexto marcado por declarações anteriores de Trump sobre possíveis ações mais duras contra cartéis de drogas, tema sensível para a relação entre os dois países e central nas discussões sobre segurança regional.