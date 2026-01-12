TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      Delcy Rodríguez pede prudência estratégica para manter o poder bolivariano

      Presidente encarregada da Venezuela também afirmou que os principais objetivos atuais são resgatar Maduro e Flores e preservar a paz, após o ataque dos EUA

      A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, em Caracas - 08/01/2026 (Foto: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

      247 - A presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, pediu no domingo (11) "paciência e prudência" para enfrentar as agressões dos Estados Unidos, definindo três objetivos estratégicos a serem perseguidos. 

      Rodríguez, que tomou posse como presidente encarregada após a invasão dos EUA a Caracas e o sequestro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores, presos em Nova York, fez uma intervenção durante um encontro religioso, que também reuniu o "Exército de Comunicadores" Nicolás Maduro Guerra. 

      Ela falou, de acordo com declarações divulgadas pela teleSUR, em "paciência e prudência estratégica com os objetivos claros de preservar a paz da república, resgatar nossos reféns, o presidente Maduro e a primeira-combatente Flores, e preservar o poder político". "Imaginem vocês o destino desse país se a revolução bolivariana não estiver no poder político", emendou. 

      Artigos Relacionados

      Tags