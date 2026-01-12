Delcy Rodríguez pede prudência estratégica para manter o poder bolivariano

247 - A presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, pediu no domingo (11) "paciência e prudência" para enfrentar as agressões dos Estados Unidos, definindo três objetivos estratégicos a serem perseguidos.

Rodríguez, que tomou posse como presidente encarregada após a invasão dos EUA a Caracas e o sequestro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cilia Flores, presos em Nova York, fez uma intervenção durante um encontro religioso, que também reuniu o "Exército de Comunicadores" Nicolás Maduro Guerra.

Ela falou, de acordo com declarações divulgadas pela teleSUR, em "paciência e prudência estratégica com os objetivos claros de preservar a paz da república, resgatar nossos reféns, o presidente Maduro e a primeira-combatente Flores, e preservar o poder político". "Imaginem vocês o destino desse país se a revolução bolivariana não estiver no poder político", emendou.