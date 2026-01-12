Milei diz preferir bolsonarismo a “socialismo do século 21” de Lula no Brasil

247 - O presidente da Argentina, Javier Milei, declarou que, do ponto de vista pessoal, prefere a vitória de um integrante da família Bolsonaro nas eleições presidenciais brasileiras a uma continuidade do governo liderado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A afirmação foi feita em entrevista à CNN, na qual o argentino voltou a criticar o que classifica como “socialismo do século 21” e indicou não ver espaço para diálogo com governos alinhados a essa corrente ideológica.

Segundo o presidente argentino, apesar de reconhecer que o processo eleitoral no Brasil diz respeito exclusivamente aos brasileiros, sua preferência pessoal é clara. “Tenho amigos no Brasil. Os Bolsonaros. Se você me tira do papel de político, prefiro uma solução com os Bolsonaros e não uma solução com o socialismo do século 21”, afirmou Milei, em declaração literal exibida pela emissora norte-americana.

Na entrevista, Milei também reiterou críticas diretas a Lula, especialmente pela defesa de soluções diplomáticas em relação à situação da Venezuela. O argentino afirmou que não tem interesse em discutir temas políticos com o presidente brasileiro e sustentou que governos alinhados ao que chama de socialismo não enfrentam as consequências de seus próprios atos.

As tensões entre os dois líderes se intensificaram nos últimos meses. Um dos episódios mais recentes ocorreu após Milei divulgar um mapa da América do Sul que representava países governados pela esquerda, incluindo o Brasil, como uma grande favela, publicação que provocou reação negativa do governo brasileiro. O contexto regional também pesa na retórica do argentino, que tem citado derrotas recentes de governos de esquerda em eleições na Bolívia e no Chile.

O alinhamento de Milei com o bolsonarismo ganhou novo capítulo após o endosso de Jair Bolsonaro, preso por tentativa de golpe, a uma eventual candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em 2026. De acordo com informações divulgadas pela coluna Painel, Flávio planeja se reunir com Milei e com o político chileno José Antonio Kast em uma série de encontros com lideranças da direita sul-americana no fim de janeiro ou início de fevereiro.

Nas redes sociais, o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) compartilhou trechos da entrevista e elogiou o presidente argentino. “Javier Milei tem a bússola moral em dia, conhece os perigos do comunismo, socialismo, progressismo e todo esse lixo marxista —a Argentina sentiu isso na pele com os Kirchner”, escreveu. Em outra postagem, completou: “Antes na Argentina havia um presidente que dizia que os brasileiros vieram da selva. Hoje lá está Milei tirando a Argentina da sua pior crise econômica e moral.”

Flávio Bolsonaro também se manifestou, reafirmando confiança em uma vitória eleitoral e defendendo a perspectiva de uma parceria comercial sólida entre Brasil e Argentina, ao agradecer publicamente o apoio do presidente argentino.