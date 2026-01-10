Brasil encerra representação da Argentina na Venezuela e Itália deve assumir tutela

247 - O Brasil decidiu deixar de representar os interesses diplomáticos da Argentina na Venezuela, encerrando uma tutela que exercia desde que Buenos Aires ficou sem corpo diplomático no país vizinho em setembro de 2024, informou a CNN Brasil.

A mudança ocorre em meio a um agravamento das tensões entre os governos de Luiz Inácio Lula da Silva e Javier Milei, e a expectativa é que a Itália assuma a representação argentina em Caracas. Fontes brasileiras e diplomáticas ouvidas pela reportagem apontam que a decisão foi tomada após uma sequência de postagens e repostagens feitas por Milei em suas redes sociais com críticas — diretas e indiretas — ao Brasil e ao presidente Lula. Em uma das publicações, o líder argentino comemorou a captura de Nicolás Maduro por forças norte-americanas com um vídeo que terminava com uma foto de Lula abraçado ao líder venezuelano, gesto que teria desagradado o Itamaraty. Em outro post, Milei publicou uma imagem que retratava a América do Sul dividida, com a Argentina em um cenário futurista e o Brasil ilustrado como uma grande favela, o que também teria exacerbado o desconforto diplomático.

Desde agosto de 2024, quando o governo venezuelano expulsou o corpo diplomático argentino após disputas políticas internas em Caracas, o Brasil vinha tutelando a embaixada argentina na Venezuela, administrando também questões consulares e intermediando contatos com o regime de Maduro — inclusive para tratar da libertação de um agente da gendarmaria argentina preso no país. Em diversas ocasiões, o Brasil realizou intermediações com o governo venezuelano para garantir condições de sobrevivência e proteção a refugiados e opositores abrigados na embaixada argentina sob sua tutela. O país assumiu riscos diplomáticos ao manter esse papel diante de um cenário regional volátil, marcado por conflitos políticos tanto em Caracas quanto nas relações entre Brasília e Buenos Aires.

Segundo fontes do governo brasileiro, as repetidas mensagens agressivas de Milei nas redes sociais levaram a uma avaliação interna de que já não há confiança suficiente entre os dois governos para que o Brasil continue representando os interesses diplomáticos da Argentina diante da Venezuela. “Fica difícil para um país que está do lado do câncer do socialismo, representar os interesses argentinos. É até incoerente com a própria visão do Milei”, disse um interlocutor do governo brasileiro sob condição de anonimato à reportagem.

Com essa decisão, o ciclo de tutela diplomática brasileira em Caracas se encerra e abre espaço para que outro país assuma essa função. A expectativa no Itamaraty e entre diplomatas internacionais é de que a Itália seja o próximo Estado a representar os interesses argentinos na Venezuela, em substituição ao Brasil. A mudança reflete a complexidade das relações bilaterais entre Brasil e Argentina neste momento, especialmente em função de divergências políticas entre seus presidentes e da crise política e humanitária em curso na Venezuela.