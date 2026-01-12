Trump quer "reeditar o colonialismo imperialista no século XXI", aponta Boulos

247 - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (Psol), afirmou nesta segunda-feira (12) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ultrapassou todos os limites ao publicar nas redes sociais uma imagem que o apresenta como “presidente interino da Venezuela”, em um gesto que ele classificou como tentativa de reeditar o colonialismo imperialista no século XXI. A postagem foi feita no Truth Social, onde Trump compartilhou uma montagem digital em formato similar ao de uma página biográfica, indicando que ocuparia o cargo desde janeiro de 2026.

Segundo Boulos, a ação é “absurda e inaceitável” e representa ingerência inaceitável no continente americano, com risco de violar princípios de soberania nacional. “A América Latina não é quintal. Soberania não se negocia!”, declarou o ministro.

A postagem de Trump ocorre em um contexto de profundas tensões políticas e militares envolvendo os Estados Unidos e a Venezuela. No início de janeiro, forças norte-americanas realizaram uma operação no país vizinho que resultou no sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro, detido posteriormente nos Estados Unidos sob acusações criminais.