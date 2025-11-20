Festival brasileiro leva cinema contemporâneo a quatro cidades russas

247 - O XVI Festival de Cinema Brasileiro iniciou sua programação na quinta-feira (13) em Nijni Novgorod, marcando mais uma edição do evento que difunde a produção nacional no exterior. A mostra passará ainda por Kaliningrado, São Petersburgo e Moscou, levando ao público russo uma seleção recente do audiovisual brasileiro.

Segundo divulgou a TV BRICS, fonte original da notícia, o destaque deste ano é o longa-metragem “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles. O embaixador do Brasil em Moscou, Sérgio Rodrigues dos Santos, celebrou a receptividade local às obras brasileiras e ressaltou a importância da iniciativa para a diplomacia cultural. “Este intercâmbio cultural fortalece os laços de amizade entre nossos países e confirma o poder universal da sétima arte. Neste ano, o sucesso dos filmes premiados em grandes festivais internacionais é uma demonstração da força e maturidade do nosso audiovisual”, afirmou.

A programação reúne seis novos filmes, distribuídos entre dramas e documentários. Entre eles está “Retrato de um Certo Oriente”, que narra uma história de amor entre jovens de religiões diferentes em meio aos desafios da floresta amazônica. Já o drama “Pasárgada” acompanha uma ornitóloga em reflexões sobre ancestralidade e identidade. O documentário “Milton Bituca Nascimento” revisita a trajetória do ícone da música brasileira, reconstruindo momentos essenciais de sua carreira.

A mostra ocorre na Rússia desde 2008, com apoio da Embaixada do Brasil no país. Ao longo de 16 edições, o festival já atraiu mais de 50 mil espectadores, consolidando-se como um dos principais veículos de divulgação do cinema brasileiro no Leste Europeu.