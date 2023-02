Filha de Kim Jong-un compartilha holofotes com mísseis nucleares

Apoie o 247

ICL

247 - Compartilhando drinques, assistindo a desfiles de mísseis e jantando com comandantes do Exército, a filha do líder norte-coreano Kim Jong-un esteve no centro do palco com seu pai e sua mãe em grandes eventos militares na última semana.



A presença de Kim Ju-ae aumentou a especulação de que ela poderia estar na linha de frente para uma posição de liderança --talvez até mesmo o cargo de cargo de líder suprema.



Ela apareceu na quarta-feira ao lado de Kim em um grande desfile militar, onde a mídia estatal a mostrou marchando com ele e sua mãe, Ri Sol Ju, à frente de comandantes militares, compartilhando sucos e falando nos ouvidos uns dos outros enquanto observavam os eventos.



Um dia antes, Ri e a filha estavam mais uma vez com Kim enquanto ele bebia, jantava e bajulava comandantes militares em um luxuoso banquete comemorativo do aniversário de fundação do exército.



"Pelo que sabemos, é apenas ele adorando uma filha favorita, mas quanto mais ela aparece, mais parece que ela está sendo totalmente preparada para a liderança ou pelo menos isso flutua como uma possibilidade", disse Mason Richey, professor na Hankuk University of Foreign Studies em Seul.



Rachel Minyoung Lee, especialista em Coreia do Norte da Open Nuclear Network, com sede em Viena, disse que é prematuro concluir que Ju-ae está sendo preparada para a liderança. Ele observou que sua presença em eventos exclusivamente militares sugere que o objetivo principal é ressaltar a importância de desenvolvimento contínuo de armas para a segurança das gerações futuras. (Com Reuters).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.