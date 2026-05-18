Flotilha de ajuda a Gaza diz que Israel interceptou 39 embarcações

Reuters - Os organizadores de uma flotilha de navios de ajuda humanitária com destino a Gaza disseram na segunda-feira que as forças israelenses interceptaram 39 de seus barcos no leste do Mediterrâneo, enquanto as embarcações restantes continuavam navegando em direção ao enclave.

No início da segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores de Israel havia dito no X que "não permitirá nenhuma violação do bloqueio naval legal a Gaza".

Os navios da Flotilha Global Sumud zarparam pela terceira vez na quinta-feira, do sul da Turquia, depois que tentativas anteriores de entregar ajuda a Gaza foram interceptadas por Israel em águas internacionais.

Um vídeo mostrou navios militares se aproximando das embarcações na segunda-feira.

"Embarcações militares estão interceptando nossa frota e as forças (israelenses) estão abordando o primeiro de nossos barcos em plena luz do dia", disse inicialmente a Flotilha Global Sumud no X.

"Exigimos passagem segura para nossa missão humanitária legal e não violenta."

O grupo afirmou que havia 426 pessoas participando da flotilha de 54 embarcações de 39 países. Entre os passageiros das embarcações interceptadas, a cerca de 463 km de Gaza, 44 seriam turcos.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel também pediu a "todos os participantes dessa provocação que mudem de rumo e voltem imediatamente".

A flotilha anterior partiu da Espanha em 12 de abril. Mas as forças israelenses interceptaram as embarcações desse grupo, levando mais de 100 ativistas pró-palestinos a Creta e detendo outros dois em Israel.

Em outubro passado, os militares israelenses interromperam outra flotilha montada pela mesma organização, prendendo a ativista sueca Greta Thunberg e mais de 450 participantes.

Os palestinos e os órgãos de ajuda internacional, juntamente com a Turquia e vários outros países, afirmam que os suprimentos que chegam a Gaza ainda são insuficientes, apesar de um cessar-fogo alcançado em outubro que incluía garantias de aumento da ajuda.

A maior parte dos mais de 2 milhões de habitantes de Gaza foi desalojada, muitos vivendo agora em casas bombardeadas e barracas improvisadas montadas em terrenos abertos, nas margens de estradas ou sobre as ruínas de edifícios destruídos.

Israel, que controla todo o acesso à Faixa de Gaza, nega a retenção de suprimentos para seus residentes. Seu Ministério das Relações Exteriores disse que mais de 1,58 milhão de toneladas de ajuda humanitária e milhares de toneladas de suprimentos médicos entraram em Gaza desde outubro de 2025.