Flotilha Global Sumud marca data de sua maior missão humanitária à Faixa de Gaza

247 - A Flotilha Global Sumud anunciou sua maior missão humanitária até então para romper o cerco genocida imposto por Israel contra a Faixa de Gaza. A missão está programada para 29 de março e inclui ações por mar e por terra, informou a Alma Plus TV.

De acordo o anúncio dos organizadores do movimento global pró-Palestina, comunicado na última semana, mais de 3.000 participantes vindos de mais de 100 países se somarão ao deslocamento,

Trajetória e contexto internacional - Em outubro passado, cerca de 500 ativistas, entre eles a ambientalista Greta Thunberg, foram detidos após serem sequestrados pelo exército sionista de uma grande missão de embarcações da Flotilha Global Sumud. O episódio provocou reações internacionais, inclusive no Brasil, e manifestações em diversos países. Israel classificou a iniciativa como “farsa” e “provocação”.

Perfil da missão 2026 - A Flotilha da Primavera partirá de portos em Barcelona, na Itália, e de outros pontos do Mediterrâneo.

Segundo um porta-voz do coletivo em Joanesburgo, na África do Sul, “teremos profissionais médicos e construtores ecológicos conosco, assim como investigadores de crimes de guerra” para documentar a situação em Gaza.

Mais de 1.000 profissionais da saúde se inscreveram para prestar assistência.

Os participantes receberão treinamento em não violência e técnicas de distensão.

Um grande comboio terrestre acompanhará a missão marítima, com alimentos e medicamentos.

Apelo humanitário urgente - A missão ocorre em meio à crise humanitária em Gaza. Apenas cinco pacientes palestinos em estado crítico conseguiram sair nesta semana após a abertura da passagem de Rafah, enquanto mais de 18.000 pacientes aguardam tratamento, segundo a OMS.

Impacto do genocídio - O Ministério da Saúde de Gaza relata mais de 71.000 palestinos mortos desde 7 de outubro de 2023. Organizações humanitárias alertam que o número pode ser maior.

O coletivo convidou mais pessoas a se juntarem e a apoiarem a missão, destacando a necessidade de dar visibilidade e apoio aos palestinos diante do bloqueio.

Israel enfrenta um processo por genocídio na Corte Internacional de Justiça em razão de sua guerra contra a Faixa de Gaza.