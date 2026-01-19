TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Forças curdas dizem que drones turcos atingiram a cidade síria de Hasaka

      Fontes de segurança da Turquia disseram que a informação não é verdadeira

      Um soldado da coalizão liderada pelos EUA segura a mão de um menino durante uma patrulha conjunta das Forças Democráticas Sírias (FDS) lideradas pelos EUA e pelos curdos na zona rural de Qamishli, no nordeste da Síria. (Foto: REUTERS/Orhan Qereman)

      Reuters – As Forças Democráticas Sírias (FDS), lideradas por curdos, afirmaram nesta segunda-feira (19) que drones turcos atingiram a cidade de Hasaka, no extremo nordeste da Síria. Fontes de segurança da Turquia disseram que a informação não é verdadeira.

      A região continua enfrentando instabilidade em meio às tensões entre o governo sírio e as FDS, que defendem a autonomia.

      A Turquia, o mais forte apoiador estrangeiro de Damasco, desde 2016 tem enviado repetidamente forças ao norte da Síria para conter os avanços das FDS, que, ao longo da guerra civil síria de 2011 a 2024, assumiram o controle de mais de um quarto do país enquanto combatiam militantes do Estado Islâmico com forte apoio dos Estados Unidos.

      Artigos Relacionados

      Tags