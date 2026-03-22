G7 promete medidas para garantir segurança do fornecimento de energia em meio à agressão contra o Irã

247 - O Grupo dos Sete (G7) declarou que está preparado para adotar medidas com o objetivo de assegurar a estabilidade do fornecimento global de energia, em meio a tensões crescentes no Oriente Médio. A posição foi anunciada neste sábado (21), após reunião entre os ministros das Relações Exteriores das principais economias industrializadas.

Segundo a agência Reuters, o bloco também destacou a necessidade de proteger rotas marítimas estratégicas, especialmente o Estreito de Ormuz, considerado vital para o transporte internacional de petróleo e gás.

Em comunicado conjunto, os chanceleres de Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, além da União Europeia, manifestaram apoio a aliados na região. “Expressamos apoio aos nossos parceiros na região diante dos ataques injustificáveis da República Islâmica do Irã e de seus representantes”, afirmaram.

Os ministros também condenaram os recentes episódios de violência, destacando impactos sobre civis e infraestrutura crítica. “Condenamos com veemência os ataques imprudentes do regime contra civis e infraestrutura civil, incluindo a infraestrutura de energia”, acrescentaram.

A declaração reforça a preocupação das principais economias globais com possíveis interrupções no fluxo energético internacional, especialmente em um cenário de instabilidade geopolítica que pode afetar mercados e cadeias de suprimento em escala global.