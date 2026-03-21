Trump ameaça o Irã e promete atacar setor energético do país se Estreito de Ormuz não for reaberto em 48h

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, emitiu um ultimato ao Irã neste sábado (21), ameaçando atacar o setor energético do país caso o Estreito de Ormuz não seja reaberto em até 48 horas. O bloqueio da rota, iniciado após o início das agressões estadunidenses e de Israel ao Irã, reduziu em 95% o tráfego de petroleiros e navios de transporte. Pequenas embarcações, foguetes, drones e minas navais controlam a passagem, segundo o jornal O Globo.

Em publicação na rede Truth Social, Trump afirmou: "Se o Irã não ABRIR COMPLETAMENTE, SEM AMEAÇAS, o Estreito de Ormuz, dentro de 48 HORAS a partir deste exato momento, os Estados Unidos da América atacarão e destruirão suas diversas USINAS ELÉTRICAS, COMEÇANDO PELA MAIOR!". O presidente não detalhou quais seriam os alvos específicos.

O complexo termoelétrico de Damavand, que abastece Teerã e é a maior unidade energética do Irã, torna-se alvo potencial caso a ameaça de Trump seja concretizada. A matriz energética iraniana depende quase inteiramente de fontes fósseis, como petróleo e gás, tornando qualquer ataque ao setor estratégico crítico para a economia local.

Estreito de Ormuz

Apenas algumas embarcações conseguem transitar pelo Estreito de Ormuz, enquanto grandes empresas de navegação e seguradoras internacionais cancelaram viagens e apólices, intensificando a crise logística no Golfo Pérsico. Neste sábado, as Forças Armadas dos EUA afirmaram ter atingido um bunker de armazenamento de armas na costa do estreito.

Segundo as autoridades, o local seria utilizado pela Marinha iraniana e pela Guarda Revolucionária para controlar o tráfego de navios. A ação reflete a frustração de Trump diante da dificuldade de romper o bloqueio imposto pelo Irã no Estreito de Ormuz, passagem essencial para cerca de 20% da produção global de petróleo e gás.