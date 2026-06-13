Governo dos EUA suspende acesso a modelos de IA da Anthropic para cidadãos estrangeiros

247 - O governo dos Estados Unidos determinou a suspensão do acesso aos modelos de inteligência artificial Fable 5 e Mythos 5, desenvolvidos pela Anthropic, para cidadãos estrangeiros em qualquer lugar do mundo. A medida também alcança funcionários estrangeiros da própria empresa. As informações são da RT Brasil.

Segundo comunicado da Anthropic, a empresa recebeu uma diretiva emitida por autoridades de segurança nacional dos EUA ordenando a restrição de acesso aos dois modelos. O governo não detalhou publicamente qual seria a ameaça à segurança nacional que motivou a decisão.

Para cumprir a determinação, a empresa informou que precisará desativar imediatamente o acesso ao Fable 5 e ao Mythos 5 para todos os clientes afetados. Os demais modelos de inteligência artificial da companhia não serão atingidos pela medida.

Empresa contesta decisão

A Anthropic afirmou ter analisado demonstrações de uma técnica conhecida como "jailbreaking", utilizada para contornar mecanismos de segurança de sistemas de inteligência artificial. Segundo a companhia, os testes identificaram apenas um número reduzido de falhas menores que já eram conhecidas internamente.

A empresa acrescentou que vulnerabilidades semelhantes também podem ser observadas em outros modelos públicos, incluindo o GPT-5.5, sem necessidade de contornar suas proteções de segurança. De acordo com a companhia, nenhum avaliador encontrou até agora um método universal capaz de liberar uma ampla gama de capacidades cibernéticas nesses sistemas.

Ainda segundo a Anthropic, nenhuma empresa do setor consegue garantir proteção total contra técnicas de evasão desse tipo. A companhia também declarou não ter sido informada sobre qualquer incidente relevante que tenha causado danos concretos. Conforme relatado pela empresa, as autoridades apresentaram apenas evidências verbais de uma vulnerabilidade limitada relacionada à leitura de um código específico e à correção de erros de software.

Pedido para reverter a restrição

Embora tenha afirmado que cumprirá a determinação legal, a Anthropic disse discordar da decisão adotada pelas autoridades estadunidenses. "Se esse padrão fosse aplicado em toda a indústria, praticamente paralisaria o lançamento de todos os novos modelos de ponta", declarou a empresa.

A companhia pediu desculpas aos clientes, classificou a situação como um mal-entendido e informou que trabalha para restabelecer o acesso aos modelos Fable 5 e Mythos 5 o mais rapidamente possível.