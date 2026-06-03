ChatGPT supera 1 bilhão de usuários mensais e bate recorde global entre aplicativos

247 – O ChatGPT, ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, ultrapassou a marca de 1 bilhão de usuários ativos mensais em todo o mundo, segundo estimativas da empresa de pesquisa de mercado Sensor Tower. A informação foi publicada pelo Valor Econômico, com base em dados do levantamento.

De acordo com a Sensor Tower, o ChatGPT atingiu o patamar de 1 bilhão de usuários ativos mensais em maio de 2026, cerca de três anos após seu lançamento. Com isso, tornou-se o aplicativo a alcançar mais rapidamente essa marca, superando registros anteriores de plataformas globais como Google Maps, TikTok, Instagram e YouTube.

O resultado confirma a velocidade inédita de adoção da inteligência artificial generativa em escala mundial. Desde sua chegada ao público, o ChatGPT passou a ser utilizado em tarefas como produção de textos, programação, estudos, pesquisas, tradução, atendimento, análise de dados e apoio à tomada de decisões em ambientes profissionais e acadêmicos.

Crescimento consolida liderança da OpenAI

A marca de 1 bilhão de usuários ativos mensais reforça a posição da OpenAI no centro da disputa global pela inteligência artificial. O ChatGPT se tornou uma das principais portas de entrada para o uso cotidiano de modelos de linguagem, popularizando uma tecnologia que antes estava restrita a ambientes especializados.

Segundo a Sensor Tower, o aplicativo chegou ao novo patamar em um ritmo superior ao de grandes plataformas digitais que marcaram a última década. A comparação com Google Maps, TikTok, Instagram e YouTube indica que a inteligência artificial generativa passou a ocupar um espaço estratégico no ecossistema global de tecnologia, com crescimento acelerado tanto entre consumidores individuais quanto entre empresas.

A expansão também reflete a incorporação do ChatGPT a diferentes rotinas de trabalho. A ferramenta vem sendo usada por profissionais de comunicação, educação, tecnologia, finanças, direito, saúde, marketing e gestão, além de estudantes e usuários comuns que recorrem ao aplicativo para consultas rápidas, organização de ideias e automação de tarefas.

Claude cresce em ritmo acelerado

Apesar da liderança do ChatGPT, o levantamento também aponta avanço expressivo do Claude, aplicativo de inteligência artificial desenvolvido pela Anthropic. De acordo com a Sensor Tower, até o momento, no segundo trimestre de 2026, o Claude tinha 56 milhões de usuários ativos mensais globais.

O crescimento anual do Claude foi estimado em cerca de 640%, percentual significativamente superior à expansão de 62% registrada pelo ChatGPT no mesmo tipo de comparação, segundo os dados citados pela Sensor Tower. A diferença de ritmo reflete o avanço de concorrentes em um mercado que se tornou um dos mais disputados da tecnologia global.

A Sensor Tower também observou um efeito de concorrência no comportamento de parte dos usuários. Segundo a empresa, usuários do ChatGPT nos Estados Unidos que instalaram o aplicativo Claude, da Anthropic, no primeiro trimestre de 2026 passaram a gastar 5% menos tempo no ChatGPT um mês após a instalação, em comparação com o uso médio nos oito meses anteriores.

O dado sugere que, embora o ChatGPT mantenha ampla vantagem em escala global, novas plataformas de inteligência artificial começam a disputar tempo de uso e atenção dos usuários. Esse movimento tende a intensificar a competição entre empresas que desenvolvem modelos de linguagem, assistentes virtuais e soluções corporativas baseadas em IA.

Disputa por usuários e tempo de uso

A batalha entre plataformas de inteligência artificial não se limita ao número de usuários cadastrados ou ativos. O tempo de permanência nos aplicativos tornou-se um indicador central para medir engajamento, relevância e potencial de monetização.

Nesse contexto, a redução de 5% no tempo gasto por usuários do ChatGPT após a instalação do Claude, apontada pela Sensor Tower, sinaliza que a competição começa a produzir efeitos concretos no comportamento do público. Ainda que o percentual seja limitado, ele mostra que usuários interessados em inteligência artificial podem alternar entre diferentes serviços, testando respostas, funcionalidades e modelos de interação.

A disputa ocorre em um momento de rápida transformação do setor. Empresas como OpenAI e Anthropic buscam consolidar suas ferramentas como plataformas essenciais para produtividade, criatividade e automação. O crescimento do Claude indica que há espaço para concorrentes, mesmo em um mercado no qual o ChatGPT ocupa posição dominante.

Inteligência artificial entra na rotina global

O avanço do ChatGPT para 1 bilhão de usuários ativos mensais mostra que a inteligência artificial deixou de ser uma promessa distante e passou a integrar o cotidiano digital de uma parcela expressiva da população mundial. A tecnologia vem sendo incorporada a aplicativos, buscadores, sistemas corporativos, plataformas educacionais e ferramentas de criação.

A velocidade da adoção também levanta debates sobre produtividade, empregos, educação, regulação, privacidade e concentração de poder no setor de tecnologia. À medida que ferramentas de IA se tornam mais presentes, governos, empresas e instituições educacionais passam a discutir formas de uso responsável, limites éticos e impactos econômicos.

Ainda assim, os números divulgados pela Sensor Tower indicam que o movimento de adoção segue em forte expansão. O ChatGPT alcançou uma escala inédita em tempo recorde, enquanto concorrentes como o Claude crescem rapidamente e ampliam a competição no mercado global de inteligência artificial.

O marco de 1 bilhão de usuários mensais consolida o ChatGPT como um dos produtos tecnológicos de crescimento mais veloz da história recente e reforça a centralidade da inteligência artificial generativa na próxima etapa da economia digital.