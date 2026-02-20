Nvidia se aproxima de investir US$ 30 bilhões na OpenAI em rodada histórica

247 – A Nvidia está perto de concluir um investimento de US$ 30 bilhões na OpenAI, em um movimento que colocaria a fabricante de chips como acionista de um de seus maiores clientes, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

A informação foi publicada pela Reuters, que afirma que o aporte integra uma rodada de financiamento na qual a OpenAI busca levantar mais de US$ 100 bilhões. Caso se confirme, a operação avaliaria a criadora do ChatGPT em aproximadamente US$ 830 bilhões e se tornaria uma das maiores captações privadas já registradas.

Uma rodada que pode entrar para a história

De acordo com a fonte ouvida pela Reuters, a Nvidia avança para finalizar os termos do investimento e, com isso, consolidar uma participação direta em uma empresa que é ao mesmo tempo parceira estratégica e grande consumidora de seus sistemas.

A Reuters também relembra que SoftBank Group e Amazon são apontadas como prováveis participantes da rodada, conforme reportagens anteriores da própria agência, sugerindo uma composição de investidores que reúne atores centrais das cadeias de hardware, nuvem e desenvolvimento de modelos de IA.

Relações cada vez mais entrelaçadas na corrida da inteligência artificial

Se a rodada for concluída nos termos relatados, ela deve evidenciar a crescente interdependência entre grandes empresas de tecnologia que disputam liderança em inteligência artificial: fornecedores de chips, provedores de computação em nuvem e desenvolvedores de modelos estão aprofundando laços financeiros e estratégicos.

Nesse cenário, a Reuters aponta que a OpenAI pretende usar uma parte significativa do capital novo para comprar chips da Nvidia, que são usados no treinamento e na operação (implantação) dos modelos de inteligência artificial da empresa.

O que muda em relação ao compromisso anunciado em setembro

Segundo o texto, o investimento de US$ 30 bilhões substituiria um compromisso anunciado em setembro, pelo qual a Nvidia investiria até US$ 100 bilhões para apoiar o uso de seus chips pela OpenAI em data centers. A reportagem atribui essa informação ao Financial Times, citado pela Reuters.

A Reuters também relata que a Nvidia havia planejado investir inicialmente US$ 10 bilhões assim que as partes alcançassem um acordo definitivo para a compra, pela OpenAI, de sistemas da Nvidia. No entanto, a fonte disse à agência que o entendimento demorou muito mais do que ambos esperavam.

Procurada pela Reuters, a Nvidia “recusou-se a comentar” sobre o caso, segundo o texto.

Por que esse movimento é relevante para o setor

A possível entrada de um fornecedor de chips como investidor direto de um grande desenvolvedor de modelos de IA reforça um padrão que vem se tornando central na indústria: a combinação de capital, capacidade computacional e acesso a hardware de ponta como vantagem competitiva.

Se confirmados, os números mencionados — captação acima de US$ 100 bilhões, investimento de US$ 30 bilhões e avaliação em torno de US$ 830 bilhões — indicam não apenas a escala da disputa tecnológica, mas também o nível de concentração de recursos necessário para sustentar a próxima geração de sistemas avançados de inteligência artificial.