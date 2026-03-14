Governo israelense nega rumores sobre morte de Netanyahu

247 - Rumores que circularam nas redes sociais sobre a suposta morte do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foram desmentidos oficialmente neste sábado (14) por seu gabinete. A informação ganhou força online após especulações de que o líder israelense teria sido assassinado em uma resposta iraniana a ataques realizados por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irã.

O gabinete de Netanyahu foi questionado por um correspondente sobre as mensagens que se multiplicavam nas plataformas digitais afirmando que “Netanyahu foi assassinado”. Em resposta direta, a assessoria do premiê rejeitou a versão e afirmou: “Estas são fake news; o primeiro-ministro está bem.”

A negativa ocorre em meio ao agravamento das tensões no Oriente Médio. A situação regional se deteriorou após Israel e os Estados Unidos lançarem ataques conjuntos contra o Irã em 28 de fevereiro. As ofensivas deixaram mais de 1.200 mortos, incluindo o então líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei.

Em resposta às operações militares, o Irã passou a realizar ataques com drones e mísseis contra Israel e também contra alvos em países como Jordânia, Iraque e nações do Golfo. Segundo autoridades iranianas, essas ações têm como objetivo atingir “ativos militares dos Estados Unidos” na região.