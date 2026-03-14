Mistério sobre discurso com IA e desaparecimento de Netanyahu levanta suspeitas e silêncio da mídia ocidental

247 – Um vídeo atribuído ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que teria sido produzido com uso de inteligência artificial passou a provocar questionamentos e especulações nas redes sociais e no debate político internacional. A gravação apresenta supostas anomalias visuais e coincidiu com a ausência pública de Netanyahu, levantando dúvidas sobre sua localização em meio ao agravamento das tensões militares no Oriente Médio.

Segundo reportagem publicada pela agência agência iraniana Tasnim News, o episódio ganhou grande repercussão após uma manifestação do líder do Workers Party of Britain, George Galloway, que afirmou estranhar o conteúdo divulgado e cobrou explicações sobre o paradeiro do premiê israelense e do ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir.

Em uma postagem publicada em sua conta na rede X no dia 13 de março, Galloway expressou perplexidade diante do material divulgado na noite anterior e levantou dúvidas sobre sua autenticidade. Ele escreveu: “Isso realmente aconteceu? Por que Israel divulgou ontem à noite um discurso de Netanyahu gerado por IA? No qual o primeiro-ministro literalmente aparece com seis dedos? Onde ele está? Onde está Ben-Gvir? E por que nenhum veículo de imprensa ocidental está fazendo essas perguntas?”

As perguntas formuladas pelo político britânico passaram a concentrar atenção em dois pontos principais: a natureza do vídeo divulgado e a ausência de explicações públicas sobre Netanyahu e Ben-Gvir. De acordo com a reportagem da Tasnim News, as indagações sugerem a necessidade de investigar tanto o paradeiro das autoridades israelenses quanto o que a publicação descreve como o silêncio da mídia ocidental diante desses acontecimentos.

Escalada militar amplia tensão na região

O episódio ocorre em meio a um cenário de forte agravamento da tensão regional. Ainda segundo a Tasnim News, nas últimas semanas o quadro geopolítico foi abalado por uma ampla campanha militar lançada pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã.

A reportagem afirma que a escalada ocorreu após o assassinato do aiatolá Seyed Ali Khamenei, líder da Revolução Islâmica do Irã, junto com vários comandantes militares de alto escalão e civis, em 28 de fevereiro. Segundo o texto, os ataques incluíram bombardeios aéreos de grande escala contra alvos militares e civis em território iraniano, provocando vítimas e danos significativos à infraestrutura do país.

Em resposta, de acordo com a mesma fonte, as Forças Armadas iranianas teriam conduzido operações contra posições americanas e israelenses em territórios ocupados e em bases regionais, utilizando mísseis e drones em ondas sucessivas de ataques.

Ausência de Netanyahu alimenta especulações

Nesse ambiente de guerra e instabilidade, a ausência repentina de Netanyahu da cena pública passou a gerar ainda mais especulações. A reportagem da Tasnim News menciona que há relatos sugerindo que o afastamento do premiê poderia estar ligado a preocupações elevadas com sua segurança diante da escalada militar e das ações de retaliação conduzidas pelo Irã.

A divulgação do suposto discurso gerado por inteligência artificial aumentou as dúvidas. Um dos elementos mais citados nas redes sociais foi a aparente anomalia visual mencionada por Galloway — a imagem em que Netanyahu apareceria com seis dedos — o que levantou suspeitas sobre a autenticidade do vídeo.

Em um contexto de guerra e intensa disputa de narrativas, conteúdos produzidos com inteligência artificial passaram a se tornar uma preocupação crescente, já que podem influenciar percepções públicas e alimentar desinformação.

Debate sobre narrativa e cobertura da imprensa

Além das dúvidas sobre o vídeo e o paradeiro das autoridades israelenses, o episódio também abriu um debate sobre o comportamento da imprensa internacional. Ao questionar por que veículos ocidentais não estariam tratando do assunto, Galloway levantou críticas sobre o que considera uma possível falta de investigação ou questionamento público sobre o caso.

A controvérsia envolvendo o suposto discurso gerado por inteligência artificial, a ausência de Netanyahu e o contexto de conflito regional ilustra como a combinação entre guerra, tecnologia e disputa informacional pode ampliar incertezas no cenário internacional.

Até o momento, conforme relatado pela Tasnim News, o debate continua concentrado nas perguntas levantadas por Galloway e nos relatos que circulam nas redes sociais sobre o vídeo atribuído ao primeiro-ministro israelense, enquanto persistem dúvidas sobre a situação e a localização das autoridades citadas.