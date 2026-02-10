Governo Trump retira bandeira do orgulho LGBTQIA+ de monumento de Stonewall, em Nova York

247 - A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou a bandeira arco-íris do orgulho LGBTQIA+ que estava hasteada no Stonewall National Monument, em Nova York. Segundo a agência Reuters, a retirada ocorreu na terça-feira (10), conforme registros feitos no local após a remoção do símbolo. O Serviço Nacional de Parques, agência federal responsável por monumentos nacionais estadunidenses, informou que a ação segue orientação segundo a qual mastros sob gestão do governo não são "um espaço de livre expressão do público".

O monumento de Stonewall é considerado o berço do movimento moderno pelos direitos da população LGBTQIA+. O local fica no Christopher Park, área onde pessoas gays, lésbicas e trans protestaram contra uma operação policial violenta no bar Stonewall Inn, em 1969. O ponto foi designado monumento nacional em 2016 pelo então presidente Barack Obama.

Ainda conforme o Serviço Nacional de Parques, bandeiras diferentes da dos Estados Unidos podem ser exibidas quando representarem posicionamentos oficiais do governo federal ou quando fizerem parte de programas históricos. O órgão declarou que "quaisquer mudanças na exibição de bandeiras são feitas para garantir consistência com essa orientação".

Reações políticas e contexto de agressões

Autoridades eleitas em Nova York afirmaram que a retirada integra ações do governo Trump voltadas à limitação de direitos de pessoas gays e trans. O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, classificou a medida como um "ato de apagamento". Alguns representantes informaram que pretendem hastear outra bandeira do orgulho LGBTQIA+ no local ainda nesta semana.

O presidente do distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, declarou que a remoção representa "um ataque deliberado à comunidade LGBTQIA+". Ele também afirmou que a eventual prisão de manifestantes que tentem recolocar a bandeira faria parte do contexto histórico do próprio movimento.

O governo Trump tem adotado medidas agressivas relacionadas a políticas de gênero. Entre elas, a orientação para que órgãos federais adotem entendimento de que existem "dois sexos imutáveis". Além da remoção da bandeira do orgulho, menções ao termo "LGBT" no site oficial do monumento de Stonewall foram substituídas por "LGB".