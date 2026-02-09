Governo Trump tenta dificultar retorno de servidores federais demitidos

247 - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta dificultar que servidores federais demitidos recuperem seus cargos ao propor limitar o direito de recorrer das demissões a um órgão independente. Caso a proposta seja implementada, os servidores demitidos teriam de recorrer ao próprio Escritório de Gestão de Pessoal, cuja direção responde diretamente à Casa Branca. As informações são da agência Reuters.

Segundo um plano divulgado nesta segunda-feira (9), o Escritório de Gestão de Pessoal, órgão responsável pela área de recursos humanos do governo federal, propôs encerrar o direito de servidores demitidos contestarem a dispensa perante o Conselho de Proteção ao Sistema de Mérito, instância independente que media disputas trabalhistas no serviço público.

Mais de 317 mil servidores deixaram cargos em 2025, afirma diretor

As demissões em massa de servidores foram uma das principais marcas do segundo mandato do presidente. Paralelamente, o governo também enfraqueceu mecanismos usados por trabalhadores para contestar demissões, incluindo a demissão de integrantes de órgãos responsáveis por garantir proteções trabalhistas no setor público.

De acordo com Scott Kupor, diretor do Escritório de Gestão de Pessoal, 317 mil servidores federais deixaram seus cargos em 2025. Segundo ele, apenas uma parte foi demitida, enquanto a maioria aceitou acordos de saída ou pediu desligamento voluntário. O Conselho de Proteção ao Sistema de Mérito atua como mediador de disputas entre servidores federais e órgãos públicos empregadores, funcionando como instância independente de análise de conflitos trabalhistas no setor público federal.