Câmara dos EUA aprova por margem estreita acordo para encerrar paralisação do governo

247 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou por margem mínima, na terça-feira (3), um acordo bipartidário para encerrar a paralisação parcial do governo federal. O texto segue agora para sanção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. As informações são da agência Reuters.

A proposta restabelece o financiamento de áreas como Defesa, Saúde, Trabalho, Educação e Habitação. Ela também prorroga temporariamente os recursos destinados ao Departamento de Segurança Interna (DHS). Parlamentares democratas negociam possíveis mudanças na política de imigração agressiva do governo Trump. A ação ocorre após o assassinato de dois cidadãos dos Estados Unidos por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE), subordinado ao DHS, em Minneapolis.

Votação na Câmara

A paralisação teve início no sábado, após o Congresso não aprovar a tempo as medidas necessárias para evitar a interrupção do financiamento federal. O shutdown não provocou grandes prejuízos ao funcionamento dos serviços públicos. O texto já havia sido aprovado anteriormente pelo Senado, com ampla maioria bipartidária, antes de ser analisado pela Câmara.

A votação na Câmara terminou em 217 votos a 214. Vinte e um republicanos votaram contra a proposta, enquanto 21 democratas apoiaram o acordo. A Casa é controlada pelos republicanos, que possuem uma maioria estreita de 218 a 214. Durante a tramitação, parlamentares republicanos do campo mais conservador tentaram, sem sucesso, alterar o projeto para incluir uma medida que endureceria as regras de votação.

Histórico recente de paralisações federais

A última paralisação do governo federal ocorreu entre outubro e novembro do ano passado e durou 43 dias, o período mais longo já registrado. Na ocasião, centenas de milhares de servidores federais foram afastados temporariamente, e o impacto econômico foi estimado em US$ 11 bilhões.