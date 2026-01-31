Paralisação orçamentária nos EUA suspende parcialmente serviços da embaixada no Brasil

247 - A paralisação orçamentária do governo federal dos Estados Unidos já provoca efeitos nas atividades diplomáticas no exterior. Neste sábado (31), a embaixada dos EUA no Brasil informou que alguns de seus serviços e canais de comunicação serão afetados temporariamente em razão do impasse no financiamento das operações governamentais em Washington.

Segundo comunicado divulgado nas redes sociais, a representação diplomática explicou que a conta oficial no X não será atualizada com regularidade durante o período de paralisação, permanecendo ativa apenas para a divulgação de informações urgentes de segurança. A embaixada ressaltou, no entanto, que “os serviços de passaporte e visto programados nos Estados Unidos e em Embaixadas e Consulados dos EUA no exterior continuarão durante a paralisação orçamentária enquanto a situação permitir”.

A interrupção parcial das atividades ocorre após o governo dos Estados Unidos entrar oficialmente em shutdown neste sábado, diante da falta de aprovação de um acordo no Congresso para manter o financiamento de uma ampla gama de operações federais, segundo reportagem da agência Reuters. O prazo final para a votação expirou à meia-noite, sem que houvesse consenso entre as duas Casas legislativas.

De acordo com a Reuters, o Senado aprovou posteriormente um pacote de gastos por 71 votos a 29, em uma votação bipartidária realizada após horas de atraso. No entanto, a Câmara dos Representantes está fora de Washington e não deve analisar a proposta antes de segunda-feira (2), conforme informou um assessor da liderança republicana.

O acordo aprovado no Senado prevê a separação do financiamento do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) do restante do pacote orçamentário. A medida permitiria aos parlamentares aprovar recursos para áreas como o Pentágono e o Departamento do Trabalho, enquanto seguem as discussões sobre novas restrições às ações de agentes federais de imigração.

Ainda segundo a agência, senadores democratas ameaçaram bloquear o pacote de financiamento após a morte a tiros de um segundo cidadão dos EUA em Minneapolis, no fim de semana anterior, em um caso envolvendo agentes de imigração. O episódio ampliou a pressão sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que adotasse medidas de controle mais rígidas sobre o DHS, responsável pela fiscalização migratória.

Entre as propostas defendidas pelos democratas estão o fim de patrulhas móveis, a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais, a proibição do uso de máscaras faciais por agentes e a exigência de mandados judiciais para buscas, em vez de autorizações internas. Parlamentares republicanos afirmaram estar abertos a discutir parte dessas demandas, enquanto o impasse orçamentário segue impactando serviços governamentais dentro e fora do país.