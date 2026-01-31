PT declara apoio a Cuba e condena novas ameaças dos EUA

247 - A Comissão Executiva Nacional do PT divulgou uma nota pública em que manifesta apoio à República de Cuba diante do que classifica como novas ameaças do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O partido afirma que a soberania e a autodeterminação do povo cubano estão novamente sob risco, em meio a uma ofensiva que, segundo o texto, amplia a pressão dos Estados Unidos sobre países da América Latina.

No documento, o PT sustenta que, após ações recentes contra a Venezuela, a administração Trump teria direcionado seu foco para Cuba, aprofundando uma estratégia de isolamento político e econômico. A legenda destaca que o país caribenho enfrenta há mais de seis décadas um bloqueio unilateral, classificado como criminoso, que limita seu desenvolvimento e compromete condições básicas de vida da população.

A nota afirma que o governo dos Estados Unidos pretende intensificar esse cerco ao impor novas restrições, com o objetivo de impedir o fornecimento de combustíveis à ilha. Segundo o texto, essa medida afetaria diretamente a geração de energia elétrica e o transporte, agravando ainda mais o cotidiano dos cubanos e cubanas e inviabilizando inclusive o comércio de caráter humanitário.

Para a Executiva Nacional do PT, esse tipo de pressão representa mais um ataque à soberania de um país latino-americano. O partido defende o fim imediato do bloqueio econômico contra Cuba e sua plena reinserção na política e na economia internacionais, como forma de garantir o direito ao desenvolvimento e à autodeterminação nacional.

Ao concluir a nota, a direção do PT reafirma que seguirá em solidariedade ao povo cubano, à sua soberania e aos ideais de justiça social associados à Revolução Cubana.

Leia a nota na íntegra:

O Partido dos Trabalhadores manifesta seu total apoio à República de Cuba ante as ameaças sofridas pela administração de Donald Trump e defende a soberania e a autodeterminação do povo cubano.

Após invadir a Venezuela e sequestrar o presidente Nicolás Maduro, o governo estadunidense avança ainda mais sobre a América Latina, tendo como alvo agora o povo cubano e sua Revolução. Cuba já sofre um bloqueio unilateral criminoso há mais de 65 anos, que impede o país de se desenvolver livre e plenamente.

O governo Trump quer agora sufocar totalmente a economia cubana ao impor mais um bloqueio e evitar que combustíveis cheguem à ilha, impedindo a geração de eletricidade e o transporte inviabilizando ainda mais a vida de cubanas e cubanos. Isto equivale a impedir o comércio humanitário com a ilha, que garante as mínimas condições de vida de seu povo.

Defendemos o fim do bloqueio contra Cuba e sua total reinserção na política e economia mundiais.

Não podemos aceitar mais um ataque à soberania de um país da América Latina e esta ameaça criminosa contra o povo cubano. Seguiremos defendendo o povo cubano, seu direito à autodeterminação, sua soberania, a Revolução Cubana e seus ideais de justiça social.

Brasília, 31 de janeiro de 2026.

Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores