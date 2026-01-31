Elon Musk e Jeffrey Epstein tinham relação mais próxima do que se imaginava, mostram mensagens

247 - Documentos tornados públicos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelam que Elon Musk manteve uma relação mais frequente e amistosa com o financista Jeffrey Epstein do que se sabia até agora. Os arquivos mostram trocas diretas de emails entre os dois, com conversas sobre possíveis encontros e visitas à ilha privada de Epstein no Caribe, conhecida como Little St James, em um período posterior à condenação do empresário por crimes sexuais. As informações foram reveladas a partir de documentos oficiais analisados pelo jornal britânico The Guardian.

Os registros indicam que Musk e Epstein trocaram mensagens em 2012 e 2013 para discutir datas e condições de uma eventual viagem. Em 13 de dezembro de 2013, Musk escreveu: “Estarei na região das Ilhas Virgens Britânicas e de St. Barth durante as festas. Há um bom momento para visitar?”. Epstein respondeu de forma acolhedora: “Qualquer dia do dia 1º ao 8º. Podemos decidir na hora, sempre há espaço para você". As conversas avançaram até a definição provisória do dia 2 de janeiro, mas o encontro acabou não ocorrendo.

Em uma mensagem posterior, Epstein informou que precisaria permanecer em Nova York e lamentou o cancelamento: “Más notícias — infelizmente, minha agenda vai me manter em Nova York. Eu estava realmente ansioso para finalmente passarmos um tempo juntos, apenas com diversão como pauta, e estou muito desapontado. Espero que possamos marcar outra oportunidade em breve".

Emails mais antigos, de novembro de 2012, também revelam o tom informal da relação. Epstein perguntou: “Quantas pessoas vocês serão para o helicóptero até a ilha?”. Musk respondeu: “Provavelmente apenas Talulah e eu. Qual dia ou noite será a festa mais animada na sua ilha?”, em referência à então esposa, a atriz Talulah Riley.

Em 25 de dezembro daquele ano, Musk voltou a escrever após novo convite, comentando sobre seu cansaço e o desejo de aproveitar festas após um ano intenso de trabalho: “Você tem alguma festa planejada? Trabalhei até o limite da sanidade este ano e, depois que meus filhos voltarem para casa após o Natal, quero muito cair na cena de festas em St. Barth ou em outro lugar e relaxar". No mesmo email, ele acrescentou que buscava agitação, e não tranquilidade.

Epstein respondeu ponderando que o ambiente da ilha poderia não ser confortável: “Entendido, vejo você em St. Barth. A proporção na minha ilha talvez deixe Talulah desconfortável". Musk rebateu de forma direta: “Proporção não é um problema para Talulah". Pouco depois, em 2 de janeiro de 2013, Musk indicou que a visita não aconteceria: “A logística não vai funcionar desta vez".

As mensagens agora divulgadas contrastam com declarações públicas feitas por Musk ao longo dos anos. Em 2019, em entrevista à revista Vanity Fair, o empresário afirmou que Epstein era “obviamente um sujeito repulsivo” e declarou que havia recusado convites repetidos para visitar a ilha. Os emails, porém, sugerem uma dinâmica mais próxima, com trocas cordiais e tentativas de agendamento.

Os documentos também incluem uma mensagem da assistente de longa data de Epstein, Lesley Groff, indicando planos para um almoço na sede da SpaceX, em fevereiro de 2013: “Elon Musk agradece o convite para o Rancho, mas tem compromissos… Almoço na segunda-feira, 25 de fevereiro, às 13h, na SpaceX, está confirmado". Não há confirmação se o encontro ocorreu ou se Musk esteve presente.

Outra série de mensagens, de março de 2013, mostra Epstein parabenizando Musk no dia seguinte a um lançamento de foguete da SpaceX, com respostas amigáveis entre os dois. Procurados, representantes de Musk e de sua empresa de inteligência artificial, a xAI, não responderam aos pedidos de comentário.

Os emails fazem parte de um conjunto de cerca de 3 milhões de documentos liberados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, relacionados às investigações sobre Epstein, que foi preso em 2019 por acusações federais de tráfico sexual e encontrado morto em sua cela no mesmo ano.

O nome de Musk já havia aparecido em liberações anteriores de arquivos oficiais. Em 2024, democratas da Câmara dos Representantes divulgaram uma agenda diária de Epstein que incluía a anotação: “Lembrete: Elon Musk para a ilha em 6 de dezembro (isso ainda vai acontecer?)”. Na ocasião, Musk negou qualquer plano e reagiu nas redes sociais com a afirmação: “Isso é falso".

Apesar de negar vínculos pessoais com Epstein, Musk recorreu ao nome do financista para atacar adversários. Durante o rompimento público com Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, no ano passado, o empresário afirmou que o nome de Trump constava nos chamados arquivos Epstein, publicações que depois foram apagadas. Em maio, Musk também atacou Bill Gates por sua relação com Epstein, declarando: “Quem Bill Gates pensa que é para comentar sobre o bem-estar de crianças, considerando que ele frequentava Jeffrey Epstein?”.

A divulgação das mensagens reacende o debate sobre a extensão das conexões de Epstein com figuras influentes do meio político e empresarial, tema que continua a provocar questionamentos à medida que novos documentos oficiais se tornam públicos.