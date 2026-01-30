Arquivos indicam que Musk planejou viagens à ilha de Jeffrey Epstein

247 - Documentos divulgados nesta sexta-feira (30) pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos indicam que o bilionário Elon Musk trocou e-mails com Jeffrey Epstein para planejar possíveis visitas a uma das ilhas caribenhas pertencentes ao criminoso sexual morto em sua cela na prisão em 2019, em um caso classificado oficialmente como suicídio. As informações são da CNN Brasil.

Segundo os registros, Musk e Epstein trocaram mensagens em 2012 e 2013 com o objetivo de coordenar viagens às ilhas Great St. James e Little St. James, localizadas nas Ilhas Virgens Americanas. Não está claro, a partir do conteúdo dos e-mails, se o empresário chegou a efetivamente realizar alguma dessas visitas.

Mensagens revelam tentativas de coordenação de visitas

Em mensagem enviada em 24 de novembro de 2012, Epstein perguntou a Musk quantas pessoas seriam necessárias para o transporte de helicóptero até a ilha. No dia seguinte, o bilionário respondeu que provavelmente seriam apenas ele e sua então esposa e questionou: "Qual será o dia/noite da festa mais animada da nossa ilha?".

A documentação também revela nova troca de mensagens em dezembro de 2013. Em 13 de dezembro, Musk escreveu que estaria na região das Ilhas Virgens Britânicas e em St. Barth durante o período de festas de fim de ano e perguntou se haveria um bom momento para visitar. Dois dias depois, Epstein respondeu que o início do ano novo seria adequado e afirmou que "sempre há espaço para você".

No dia de Natal daquele ano, Epstein voltou a escrever dizendo: "2 ou 3 seria perfeito. Eu irei te buscar". Musk respondeu inicialmente que precisaria retornar a Los Angeles na noite de 2 de janeiro, mas depois indicou que poderia adiar a partida por um dia e perguntou: "Quando devemos ir para a sua ilha no dia 2?".

Ilha é apontada como principal local de crimes de Epstein

Little St. James é apontada por investigações como um dos principais locais onde Epstein cometeu abusos sexuais ao longo de décadas. Jeffrey Epstein foi acusado de explorar sexualmente meninas e jovens mulheres, crimes que resultaram em sua condenação.

Musk já havia declarado anteriormente que rejeitou convites de Epstein para visitar as ilhas. Em manifestações públicas passadas, afirmou que recusou as tentativas de aproximação feitas pelo magnata.

Justiça divulga amplo conjunto de arquivos sobre Epstein

Os e-mails divulgados agora revelam um nível de comunicação entre Musk e Epstein que não havia sido conhecido até então. O Departamento de Justiça não informou se há indícios de envolvimento do empresário nos crimes cometidos por Epstein, nem se as mensagens resultaram em visitas concretas.

Representantes de Elon Musk não responderam imediatamente aos pedidos de comentário sobre o conteúdo dos documentos tornados públicos. As revelações fazem parte de um amplo conjunto de arquivos relacionados ao caso Epstein, divulgados pela Justiça dos Estados Unidos, que reúne milhões de documentos sobre as relações do magnata com figuras públicas.