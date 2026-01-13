Trump xinga e mostra dedo do meio a funcionário após ser chamado de 'protetor de pedófilo'

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, xingou e mostrou o dedo do meio a um funcionário de uma fábrica durante uma visita nesta terça-feira (13). O homem teria gritado "protetor de pedófilo" ao chefe da Casa Branca, afirmou a imprensa estadunidense.

O político do Partido Republicano visitou instalações da Ford na cidade de Detroit, nos EUA. Um funcionário pode ser ouvido gritando "protetor de pedófilo" ao longe.

O presidente apontou o dedo para alguém que não apareceu na filmagem e parece dizer: "F*** you" ("que você se f***"). O chefe da Casa Branca deu mais alguns passos e, depois, mostrou o dedo do meio.

Am I crazy or did Trump just flip off some hecklers? 😂 pic.twitter.com/Zm3cRdD31O January 13, 2026

O governo Trump é criticado pela forma como está lidando com o caso do bilionário Jeffrey Epstein. Preso em 2019, o financista foi acusado de cometer pelo menos 250 abusos de meninas menores de idade. Ele tirou a própria dentro da prisão um mês após ser detido.

O chefe da Casa Branca manteve uma relação de amizade com Epstein entre os anos 1990 e 2000. Apesar das acusações graves contra Epstein, Trump não chegou a ser investigado ou condenado no caso e afirmou ter cortado laços com ele assim que as denúncias de exploração sexual de menores se tornaram públicas.