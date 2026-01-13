Trump pede a aliados que deixem o Irã e aumenta a tensão no Oriente Médio

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta terça-feira (13) que pessoas consideradas como aliadas dos EUA deixem o Irã, palco de intensos protestos. O país asiático acusou a gestão trumpista de incentivar mobilizações contra o governo iraniano.

De acordo com relato feito por um funcionário iraniano à agência Reuters nesta terça-feira (13), cerca de 2 mil pessoas morreram nas manifestações nas últimas duas semanas. A ONG Iran Human Rights (IRH) contabilizou 648 vítimas fatais.

As declarações de Trump foram emitidas em um contexto no qual os EUA fazem uma política unilateralista, numa tentativa de impor o poder estadunidense na geopolítica internacional. A iniciativa torna-se mais perigosa no contexto atual, pois a China, o BRICS e o Sul Global já conseguem fazer uma frente de resistência ao unilateralismo estadunidense.

No caso do Irã, um dos interesses dos EUA é o petróleo. Conforme a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), o país asiático foi o sexto maior produtor em 2024, com 3,2 milhões de barris por dia. O Brasil foi o quinto (3,3 milhões). Os EUA ficaram em primeiro (13,2 milhões), seguidos por Arábia Saudita (8,9 milhões), China (4,2 milhões), e Iraque (3,8 milhões).