Itamaraty lamenta mortes e afirma que só os iranianos podem decidir pelo destino do país

247 - O Ministério das Relações Exteriores declarou nesta terça-feira (13) que acompanha, "com preocupação", a evolução das manifestações em diversas localidades do Irã, de acordo com comunicado da pasta.

O documento diz que o governo do Brasil "lamenta as mortes e transmite condolências às famílias afetadas". As manifestações violentas, em curso desde 28 de dezembro, provocaram a morte de civis, autoridades e integrantes das forças de segurança.

O Itamaraty sublinha que "cabe apenas aos iranianos decidir, de maneira soberana, sobre o futuro de seu país". A declaração surge em um contexto do aumento da retórica agressiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Irã.

"O Brasil insta todos os atores a se engajarem em diálogo pacífico, substantivo e construtivo", acrescenta o comunicado.