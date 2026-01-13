China e Rússia apoiam estabilidade do Irã e condenam ameaças dos EUA

247 - A China manifestou sua oposição ao “uso ou à ameaça do uso da força nas relações internacionais” nesta terça-feira (13), após a Casa Branca afirmar que o governo dos Estados Unidos não descarta opções militares contra o Irã, se necessário, em meio aos protestos violentos no país persa.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, disse a jornalistas: “A China espera que o Irã mantenha a estabilidade do país e apoia o Irã nesse sentido”.

“Nós sempre nos opusemos à interferência nos assuntos internos de outros países, bem como ao uso ou à ameaça do uso da força nas relações internacionais”, afirmou. Segundo ela, a China espera que as diversas partes “façam mais coisas que sejam favoráveis à paz e à estabilidade no Oriente Médio”.

A Rússia também condenou nesta terça-feira o que descreveu como “interferência externa subversiva” na política interna do Irã e afirmou que as ameaças dos Estados Unidos de novos ataques militares contra o país são “categoricamente inaceitáveis”.

“Aqueles que planejam usar a instabilidade provocada externamente como pretexto para repetir a agressão contra o Irã cometida em junho de 2025 devem estar cientes das consequências desastrosas de tais ações para a situação no Oriente Médio e para a segurança internacional global”, declarou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em comunicado. (Com agências).