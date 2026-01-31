Governo Trump enfrenta novo shutdown por impasse sobre o ICE

247 - O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrou em um novo shutdown parcial após um impasse político no Congresso em torno do financiamento do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE). A paralisação ocorre em meio a negociações entre republicanos e democratas e deve ser temporária, com expectativa de encerramento após uma votação prevista para segunda-feira (2).

Este é o segundo shutdown em um intervalo de três meses. Diferentemente de paralisações anteriores, o bloqueio atual afeta apenas parte das agências federais e tende a ter impacto limitado. A avaliação no Congresso é de que o impasse pode durar apenas um fim de semana, o que reduziria a necessidade de colocar servidores em licença não remunerada.

Na sexta-feira (30), o Senado aprovou um novo projeto orçamentário com 71 votos favoráveis e 29 contrários. O texto garante o financiamento da maioria das agências federais até setembro, mas ainda depende de análise e aprovação pela Câmara dos Representantes para que o shutdown seja oficialmente encerrado.

O acordo no Senado foi resultado de negociações entre o governo republicano e parlamentares democratas. A oposição aceitou aprovar cinco dos seis projetos que compõem o pacote orçamentário. O trecho referente ao Departamento de Segurança Interna (DHS), responsável pelo ICE, ficou de fora e será alvo de novas negociações ao longo das próximas duas semanas.

Durante o impasse, o Escritório de Orçamento da Casa Branca orientou os departamentos federais a implementarem os procedimentos previstos para um shutdown, ao mesmo tempo em que afirmou “ter esperança de uma paralisação breve”.

O cenário político se tornou mais sensível após episódios recentes de violência. No sábado (24), em Minneapolis, a morte de Alex Pretti, somada à de Renee Good dias antes, também por disparos de agentes federais, provocou forte reação entre parlamentares e ampliou as críticas à atuação do ICE.

Na sexta-feira (30), o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, apresentou as principais exigências do partido em relação ao orçamento. Segundo ele, a prioridade é “frear o ICE e pôr fim à violência”. Entre as propostas defendidas está a proibição do uso de balaclavas por agentes federais. “Chega de polícia secreta”, afirmou o senador.

Pelas regras do Senado, são necessários ao menos 60 votos para aprovar um projeto orçamentário. Embora os republicanos tenham maioria, foi indispensável o apoio de parte da oposição para avançar com o texto. As negociações ocorreram após semanas de embates, incluindo uma disputa de 43 dias em torno de subsídios aos seguros de saúde.

Enquanto a Câmara não conclui a votação, serviços considerados essenciais continuam em funcionamento. Em alguns casos, salários podem ser temporariamente suspensos, com pagamento retroativo previsto assim que o orçamento federal for normalizado.