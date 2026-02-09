Secretário de Trump volta a fazer ataques preconceituosos em discurso

247 - O secretário do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, fez um comentário preconceituoso durante visita a uma fábrica em Rhode Island nesta segunda-feira (9). Durante o discurso, Hegseth afirmou: "Chega de homens de vestido". Segundo o G1, a declaração transfóbica foi registrada em vídeo e divulgada por um perfil oficial do governo dos Estados Unidos, acompanhado da frase: "A multidão foi à loucura".

O secretário já havia feito declarações semelhantes anteriormente. Em setembro, durante encontro com cerca de 800 lideranças militares, ele criticou os programas de diversidade adotados por governos anteriores e afirmou que essas iniciativas levaram a "décadas de decadência". Na ocasião, Hegseth também declarou: "Líderes políticos tolos e imprudentes definiram o rumo errado e nos perdemos. Nos tornamos o Departamento Woke, mas não mais".

Críticas a oficiais e defesa de demissões

Hegseth defendeu demissões de oficiais de alto escalão, incluindo o ex-chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, Charles Q. Brown, e a ex-comandante Linda Fagan, afirmando que eles integravam uma cultura considerada falida. "Se as palavras que estou falando hoje estão deixando seus corações apertados, então vocês deveriam fazer a coisa certa e renunciar. Sei que a grande maioria de vocês sente o oposto. Essas palavras enchem seus corações", disse.

Hegseth também falou sobre padrões físicos e aparência nas tropas e declarou: "É completamente inaceitável ver generais e almirantes gordos nos corredores do Pentágono. A era da aparência pouco profissional acabou. Chega de barbas".

Visita ao arsenal e declarações de Trump

Na agenda em Rhode Island, o secretário acompanhou a produção de estruturas e equipamentos destinados a submarinos nucleares estadunidenses. Ele descreveu o local como parte do que chamou de "arsenal da paz".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou de evento com militares e afirmou: "Se você não gosta do que estou dizendo, pode sair da sala. É claro, lá se vai sua patente, lá se vai seu futuro. Mérito; tudo se baseia no mérito. Não vamos deixar ninguém tomar o seu lugar por motivos políticos, porque essa pessoa é politicamente correta e você não".

Desde o início do atual governo de Donald Trump, o Pentágono passou por mudanças administrativas, incluindo demissões e restrições a livros em bibliotecas acadêmicas. Em setembro, Trump assinou ordem executiva para alterar o nome do Departamento de Defesa para Departamento de Guerra, retomando a nomenclatura utilizada antes do período posterior à Segunda Guerra Mundial.