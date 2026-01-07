Racista, Trump diz que venezuelanos são o povo mais feio do mundo

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a protagonizar uma declaração de cunho racista ao se referir aos venezuelanos como “o povo mais feio do mundo”. A fala foi feita nesta terça-feira (6), em Washington, durante um encontro com parlamentares republicanos da Câmara dos Representantes, no Kennedy Center, em meio às articulações para o ano eleitoral.

No discurso, Trump atacou diretamente cidadãos venezuelanos ao comentar manifestações e a presença de imigrantes nos Estados Unidos. Em tom ofensivo, o presidente afirmou: “Venezuela, todos lá marchando pelas ruas, eu amo isso, menos em Nova York. Quer dizer, onde eles encontram essas pessoas? Essas pessoas… Eu não gosto. Essas pessoas são um desastre. Eu sei que não é legal dizer isso, essas pessoas são um desastre. Onde eles encontram essas pessoas? São as pessoas mais feias que eu já vi. Eles parecem… Eles têm chapéus que estão todos desfiados e todos eles se parecem. Todos eles são pagos. Eles nem sabem o que estão falando”.

Trump expressando todo preconceito contra o povo latino americano. E aqui no Brasil seus seguidores são os bolsonaristas, como Nicholas Ferreira, que propôs intervenção americana no país. Semelhança com o nazifascismo do século passado, não é mera coincidência. pic.twitter.com/70Yz210bbp — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) January 7, 2026

A declaração ocorre poucos dias após Trump ordenar o sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro por meio de uma intervenção militar no país sul-americano. A ação foi realizada no sábado (3), quando Maduro foi capturado e levado à força para Nova York, onde deverá responder na Justiça norte-americana a acusações relacionadas ao narcoterrorismo.

Paralelamente à operação militar, o presidente dos Estados Unidos anunciou a apropriação do petróleo venezuelano. Trump afirmou que a Venezuela entregará aos Estados Unidos até 50 milhões de barris da commodity.

As declarações racistas feitas no encontro republicano ampliam a tensão política e diplomática em torno da Venezuela, ao mesmo tempo em que reforçam o discurso agressivo adotado por Trump tanto no plano interno quanto na política externa dos Estados Unidos.