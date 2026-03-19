Guerra escala, Irã amplia ofensiva e atinge nove países em uma noite

247 - Um relato divulgado nas redes sociais aponta para uma escalada sem precedentes no conflito envolvendo o Irã e países do Oriente Médio, com alegações de que Teerã realizou ataques simultâneos contra nove países em uma única noite. A ofensiva seria uma resposta direta a um ataque anterior ao campo de gás South Pars, considerado o maior do planeta.

As informações foram publicadas pelo analista Mario Nawfal na plataforma X (antigo Twitter), com base em referências atribuídas a fontes como Reuters e o perfil @rami_hashimi. No post, Nawfal descreve o episódio como “o mais intenso bombardeio retaliatório de toda a guerra”.

Segundo a publicação, o Irã teria direcionado mísseis balísticos e drones contra diferentes alvos na região, incluindo países do Golfo e áreas com presença militar dos Estados Unidos. Entre os pontos citados, estão ataques em Israel, Catar, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Omã, Jordânia e Iraque.

O texto afirma: “O Irã acabou de atingir 9 países em uma única noite, incluindo 7 das nações mais ricas da Terra”. Ainda de acordo com a postagem, a ação seria uma resposta direta ao ataque israelense ao campo de gás South Pars ocorrido no mesmo dia.

A publicação detalha impactos em diferentes países. Em Israel, o relato menciona mísseis balísticos atingindo áreas centrais, com mortes registradas em Ramat Gan e na Cisjordânia. No Catar, teriam sido lançados 14 mísseis balísticos, com danos ao polo de gás natural liquefeito de Ras Laffan.

Nos Emirados Árabes Unidos, o texto aponta a interceptação de mísseis e drones, enquanto na Arábia Saudita há referência a evacuações em instalações industriais e interceptações sobre Riad. Já no Kuwait e no Bahrein, a postagem cita ataques direcionados a instalações militares dos Estados Unidos.

Omã, descrito como o último Estado neutro do Golfo, também teria sido atingido por drones em zonas industriais, com relatos de mortes de trabalhadores. A Jordânia e o Iraque aparecem no texto como alvos de ataques a bases e à embaixada norte-americana em Bagdá.

🚨 Hello! The main news at this hour:



1️⃣ Iran attacked the world's largest liquefied natural gas production facility in Qatar (video).



2️⃣ After the missile strike on Qatar, Brent oil reached $112 per barrel.



3️⃣ Trump threatened Iran to destroy the entire South Pars gas field… pic.twitter.com/RhPyKn3zBq March 19, 2026

O autor do post ainda afirma que os países atingidos concentram algumas das economias mais ricas do mundo, destacando o dado: “O Irã é agora o único país do planeta a atacar simultaneamente sete das nações mais ricas em termos de PIB per capita”.