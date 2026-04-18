Hezbollah ameaça reagir após ataques de Israel no Líbano

247 - O Hezbollah anunciou que pretende reagir às ações de Israel no Líbano após registrar novos ataques mesmo com o acordo de cessar-fogo em vigor. A declaração partiu neste sábado (18) do vice-presidente do conselho político do grupo, Mahmoud Komati, que criticou a continuidade das ofensivas e indicou que o movimento não aceitará novas violações. Os relatos foram divulgados na Sputnik.

Veículos da mídia libanesa também relataram bombardeios recentes contra áreas residenciais e veículos no país, mesmo após o cessar-fogo firmado na quinta-feira (16). Segundo esses relatos, os ataques intensificaram a tensão na região poucos dias após o anúncio da trégua.

Hezbollah endurece discurso contra Israel

Durante coletiva de imprensa, Komati adotou tom firme ao comentar a situação e afirmou que o grupo não aceitará a repetição de episódios semelhantes. “Não nos limitaremos ao regime de cessar-fogo e não voltaremos ao que costumávamos suportar, custe o que custar, não toleraremos mais isso”, declarou.

O dirigente também indicou que a liderança do Hezbollah já prepara uma resposta estratégica para os próximos dias. De acordo com ele, o secretário-geral da organização, Naim Qassem, deve receber um plano detalhado para a chamada “próxima etapa”, que será apresentado posteriormente.

Divergências sobre negociações com Israel

Komati afirmou que o movimento poderá adotar uma linha própria de atuação caso o governo libanês mantenha negociações diretas com Israel. Segundo ele, esse tipo de diálogo prejudica os interesses do país e não atende às demandas do grupo.

Ele ainda ressaltou que o futuro do cessar-fogo depende do cenário na linha de contato entre as forças envolvidas. “A questão do regime de cessar-fogo e sua duração dependerão da situação ao longo da linha de contato”, afirmou.

Cessar-fogo tenta conter escalada de violência

O atual acordo de trégua ganhou forma após articulação internacional. Na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou que o presidente do Líbano, Joseph Aoun, e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chegaram a um entendimento para um cessar-fogo com duração inicial de 10 dias.

A iniciativa busca conter a escalada de confrontos na região, que voltou a registrar episódios de violência mesmo após o anúncio do acordo. O cenário mantém elevado o nível de tensão e indica risco de novos desdobramentos no conflito.