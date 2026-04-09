Hezbollah ataca assentamentos israelenses ilegais na Cisjordânia em resposta à "violação do cessar-fogo pelo inimigo"

247 - Militantes do Hezbollah afirmam ter realizado cinco ataques nesta quinta-feira (9) contra os assentamentos ilegais israelenses de Kiryat Shmona e Metula, na Cisjordânia. Segundo o movimento libanês, as operações foram conduzidas "em defesa do Líbano e de seu povo" e em retaliação à "violação do cessar-fogo pelo inimigo". As informações são da RT Brasil.

O grupo também alertou que "a resposta continuará até que a agressão israelense-americana cesse". O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que "continuamos atacando o Hezbollah com força, precisão e determinação", em referência aos confrontos na região.

Contexto do cessar-fogo

Na terça-feira (7), Estados Unidos e Irã firmaram um acordo de cessar-fogo de duas semanas, após 39 dias consecutivos de hostilidades. Poucas horas depois, as Forças de Defesa de Israel (IDF) realizaram o maior ataque contra o sul do Líbano e a capital Beirute desde o início da guerra.

O premiê paquistanês e mediador do acordo, Shehbaz Sharif, declarou que o cessar-fogo incluía o Líbano. No entanto, o gabinete de Netanyahu contestou a afirmação, e o presidente estadunidense, Donald Trump, reiterou que a nação árabe estaria excluída do acordo.

Em meio à violação, as forças iranianas interromperam novamente o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz devido aos ataques ao Líbano. A Guarda Revolucionária do Irã advertiu que responderia de forma "esmagadora" aos EUA e a Israel, alerta reiterado pelo movimento Houthi do Iêmen.